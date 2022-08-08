Küresel piyasalar temkinli başladı 0:00 / 0:00

AA

ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşerek Fed'in şahin tutumunu devam ettireceğine yönelik fiyatlamaları desteklerken, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerindeki işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıkarken, Kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı öngörülüyor.

Fed yetkilileri, hafta sonu yaptıkları sözle yönlendirmelerde şahin duruşlarını koruduklarını gösterirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in enflasyonu aşağı çekme konusunda daha çok uzun bir yolunun olduğunu dile getirdi.

Fed üyesi Michelle Bowman da, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışının masada olması gerektiğini vurguladı.

Tahvil piyasalarında birçok varlıkta terse dönen getiri eğrisinde söz konusu haber akışıyla birlikte resesyon fiyatlamaları güçlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosunun getirisi arasındaki fark 32 baz puanda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,23 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise yatay bir başlangıç yaptı.

Avrupa tarafında enerji arz krizine ilişkin riskler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, geçen hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ülkenin resesyona girmesinin beklendiğini duyurması risk algısını güçlendirdi.

Bölgede açıklanacak makroekonomik verilerde ekonominin durumuna ilişkin işaretlerin hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise yükselişle başladı.

Asya'da pay piyasaları haftaya sınırlı yükselişle başlarken, Çin'in Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da ödemeler dengesi haziranda 132,4 milyar yen açık verdi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,80 geriledi.

Yurt içinde, cuma günü gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana geliştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 0,98 üzerinde, 2.750,49 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da kırdı.

Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,13 azalışla 17,9097'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Hafta genelinde ise yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 seviyesinin direnç, 2.720 ve 2680 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.