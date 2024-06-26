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        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalar temkinli seyrediyor - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 08:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:49
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        Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
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        ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamalarının devam etmesi, pay piyasalarında yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesine neden oluyor.

        Ülkede dün açıklanan verilere göre, S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 320,42'ye çıkarken, tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Endeks, bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

        ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise haziranda aylık 0,9 puan azalışla 100,4'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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        Analistler, Fed yekililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsatarak, perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

        Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü gösterse de henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada bulunmadıklarını ifade etti.

        Enflasyondaki ilerlemenin duraklama noktasına gelmesi veya tersine dönmesi halinde faiz oranını yükseltmeye açık olduğunu dile getiren Bowman, bu yıl ABD'de politika faizinde herhangi bir düşüş öngörmediğini söyledi.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyonda önemli ilerleme kaydedilmesi ve iş gücü piyasasının kademeli olarak soğumasıyla, ekonomide sağlıklı bir dengeyi korumak için bir noktada politika kısıtlamalarının seviyesinin azaltılmasının uygun olacağını anlattı.

        Enflasyon beklentilerindeki artışın, para politikasının daha uzun süre kısıtlayıcı tutulması anlamına geleceğine işaret eden Cook, yılın geri kalanında yıllık enflasyonun yatay seyretmesini, aylık enflasyonun ise geçen yılın ikinci yarısındaki olumlu verilere benzer olmasını beklediğini bildirdi.

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        Öte yandan, dün üç günlük düşüş serisini yüzde 7 yükselişle sonlandıran Nvidia'nın hisse fiyatı dikkati çekerken, Alphabet'in hisseleri de şirketin 13 Ağustos'ta Pixel cihazları ve Android platformuna yönelik güncellemeleri de içeren yeni yapay zeka özelliklerini tanıtmayı planladığına dair haberler sonrasında yüzde 3'e yakın artış kaydetti.

        Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmasıyla şirketin hisse fiyatı yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

        Söz konusu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay bir seyirle yüzde 4,26 seviyesinde bulunurken, dün yüzde 0,2 artışla günü 105,7'den tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.

        Altının ons fiyatı yüzde 0,1 azalışla 2 bin 316 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı da ABD ham petrol verileri öncesinde yüzde 0,2 düşüşle 84,5 dolardan işlem görüyor.

        Hafta başında yüzde 6,6 değer kaybeden Bitcoin'in fiyatı ise dün yüzde 4 artışla 61 bin 915 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 61 bin 750 dolarda bulunuyor.

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        New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,16 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir hakim oldu.

        Analistler, söz konusu düşüşe uçak üreticisi Airbus'ın gelir tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından sanayi şirketlerinin öncülük ettiğini ifade etti.

        Airbus’ın hisseleri, şirketin bu yıl için uçak teslimatları ve kazanç hedeflerini düşürmesinin ardından dün yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

        Uçak üreticisi, havacılık ve uzay bölümündeki zarar ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle 2024 için daha önce açıkladığından daha düşük bir faaliyet karı bekliyor. Airbus, ticari uçak teslimatı için yıllık hedefini de düşürdü.

        Öte yandan, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde 2 faiz indirimine daha gideceği fiyatlanırken, banka üyelerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

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        Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde faizlerin Fed'in faiz kararından önemli ölçüde farklılık gösterme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

        Schnabel, "Geçici olan hafif bir ayrışma olsa da genel olarak bunun gerçekten olacağından o kadar emin değilim." dedi.

        ECB üyesi Olli Rehn ise bu sene içinde iki faiz indirimine daha gitmenin uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

        Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Avustralya'da enflasyonun beklentileri aşması ülke merkez bankasının tekrardan faiz artırımına gidecebileceğine yönelik endişeleri artırdı.

        Avustralya'da bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yıllık yüzde 4 artışla öngörüleri aştı. Beklenti enflasyonun yüzde 3,8 olacağı yönündeydi.

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        Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michelle Bullock, politika faizini sabit bırakma kararı aldıkları son banka toplantısında faiz artışlarının tartışıldığına değinmişti.

        Japonya tarafında ise dolar/yen paritesi yakından takip edilirken, parite Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha önce kura müdehale ettiği 160 seviyelerine yakın seyrediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise BoJ'un yıl sonuna kadar 2 kez faiz artırımına gitme ihtimali öne çıkıyor.

        Öte yandan, Çin'in 10 yıllık tahvil faizi, yavaşlayan ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de etkisiyle yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlere yönelmesinin ardından yüzde 2,22 seviyesine inerek son 12 yılın en düşük seviyesini test etti.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

        Yurt içinde ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 10.679,98 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,9469'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9860 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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