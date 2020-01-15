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ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin ikinci faz anlaşmaya kadar düşürülmeyeceği ve ABD seçimleri nedeniyle sürecin uzayabileceği tahminleri ile törpüleniyor.

Global ticarete ilişkin belirsizlikler, borsalardaki pozitif fiyatlamayı sınırlarken, ABD'de başlayan bilanço dönemi nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkması bekleniyor.

Dün ABD'de enflasyon, aralıkta yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artarak beklentilerin hafif altında kalırken, New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kazandı, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit sürecini parlamentoda şimdiye kadar sorunsuz yürütmesine karşın bağımsızlık referandumu için yetki devri isteği reddedilen İskoçya’nın Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın kendi geleceğine karar verme hakkını elde edeceğini belirterek, bu konuda ısrarcı olduğunu gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle sterlin/dolar paritesi, dün 1,2954 ile 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,30'un hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,1100-1,1150 dar bandında yatay bir seyir izliyor.

Avrupa'da veri gündeminin dün zayıf olmasının da etkisiyle borsalarda yatay bir seyir izlenirken, bugün Almanya'nın 2019 yılı 4. çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek.

Bugün, ticaret anlaşmasına ilişkin detayların belli olmaması ve gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oluyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pay piyasalarında işlem hacmi rekorunun da 20,2 milyar lira ile kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla 5,8812'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasaların jeopolitik risk gündeminde ilk sıralarda yer alan Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili sürecin takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, olası düşüşlerde ise 118.200 seviyesinin destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,85-5,90 bandının izlendiğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı konut satışları

12.00 Almanya, 4. çeyrek 2019 GSYH

12.30 İngiltere, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu