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Küresel piyasalar veri odaklı seyrine devam ediyor

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından makroekonomik veri odaklı seyrini devam ettiriyor

11.09.2018 - 09:58 | Güncelleme: AA

ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün karışık bir seyir izlendi. Dolar endeksi, cuma günkü yükselişin ardından dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,23 azalışla 95,15 seviyesinden tamamlarken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,23 değer kaybetti. S&P 500 ve Nasdaq endeksi ise sırasıyla yüzde 0,19 ve yüzde 0,27 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün JOLTS açık iş sayısı verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin bugünden itibaren hafta boyunca devam edecek konuşmalarının takip edileceğini belirtiyor.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi'ndeki gerilemeye karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,02 değer kazandı. Perşembe günkü Avrupa ve İngiltere merkez bankaları toplantıları öncesinde avro/dolar paritesi sınırlı da olsa artış kaydederken, sterlin/dolar paritesi önceki hafta kapanışına göre yüzde 1'e yakın değer kazanarak 2 Ağustos'tan beri en yüksek seviyesi olan 1,3050'ye çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak özellikle ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve yayımlanacak makroekonomik projeksiyonların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, bugün ve yarın piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.

Japonya'da geçen hafta meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem ve etkili olan tayfunun ardından hayatın hızla normale dönmesiyle bugün Nikkei 225 endeksi yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor. Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,2 değer kazanarak 22.600 puanın üzerine çıktı.

Yurt içinde, dün açıklanan 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5,2 ile beklentiler paralelinde gelmesine karşın Türk lirası varlıklarda satış baskısının etkili olduğu görüldü. BIST 100 endeksi, yüze 1,69 azalışla 91.698 puana gerilerken, dün yüzde 0,8 yükselişle 6,4607'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4650'den işlem görüyor. Analistler, gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik satış baskısı nedeniyle gündemin odağına yerleşen Arjantin'de bugün Merkez Bankası kararının takip edileceğini belirterek, veri takviminde ise İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını söyledi.

Yurt içinde veri takviminin zayıf olduğuna değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, temmuz ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, eylül ayı ZEW endeksleri

17.00 ABD, temmuz ayı JOLTS açık iş sayısı

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