Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

AA

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüyerek beklentileri geride bırakmasına karşın Kovid-19 salgınında uygulanan kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkileri perakende satışlar verisi ile kendini gösterdi. Ülkede perakende satışla martta yıllık yüzde 3,5 azalarak tahminlerin oldukça altında kaldı.

"Sıfır Kovid-19 politikası" nedeniyle Çin limanlarında yükleme veya boşaltma yapacak gemi sayısı son yılların en yükseğine çıkarken, ülkenin en büyük sanayi şehirlerinde üretimin de aksamasına sebep oluyor.

Bununla birlikte Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) cuma günü borç verme oranlarında değişikliğe gitmemesi yatırımcılar için para politikasındaki belirsizlikleri de artırırken, 25 baz puan azaltılan zorunlu karşılık oranı ise son yılların en küçük adımı olması dolayısıyla yetersiz bulundu.

Hem söz konusu şahin politikalar hem de Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesiyle tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir yeni haftaya da taşındı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,88 ile Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 91'e yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşı ise arz yönlü endişelerle emtia fiyatlarında oynaklığı beslemeyi sürdürürken, Brent petrol yeni haftanın açılışında 113 dolarla 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 111 dolarda dengelendi.

Dünya genelindeki negatif reel faiz sebebiyle getiri arayışındaki yatırımcıların altına olan talebi artmaya devam ederken, altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,4 değer kazanmasının ardından bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek 1.988 dolardan işlem görüyor.

Hafta boyunca yoğun veri gündemiyle birlikte Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları ile Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün dolar/yen paritesi 126,8'le son 20 yılın en yüksek seviyesini yenilerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın döviz kurunun bu seviyelerinin ekonomik aktiviteye zarar verebileceği yönündeki açıklamalarına karşın yenin değer kaybı sürüyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 2.494,37 puana çıkarken, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,2 artışla 14,6360’tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6310 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olduğunu anımsatarak, tatilin bugün Avrupa piyasalarında devam ettiğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde yurt içinde açıklanacak konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun öne çıktığını dile getiren analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.550 seviyelerinin direnç, 2.440 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10:00 Türkiye, şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu

14.30 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi