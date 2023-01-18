Dünyanın en değerli markası oldu

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Fiyat baskılarının hafifleyeceğine dair oluşan iyimser beklentiler, pay piyasalarında risk iştahının canlı kalmasını sağlıyor. Söz konusu beklentilerin devamı açısından bugün Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri kritik önem taşıyor.

Büyüme tarafında ise açıklanan makroekonomik verilerden karışık sinyaller gelmeye devam ederken, düşen enerji fiyatlarının merkez bankalarının elini rahatlatması ile resesyon riskinin hafiflediği görüşleri giderek daha fazla dile getiriliyor. Bu paralelde dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de küresel ekonomik büyüme tahminini 2022 için yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltti, 2023 için yüzde 2,5 olan beklentisini değiştirmedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde ise temkinli duruşun korunması dikkati çekerken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin yakın zamanda enflasyona karşı zafer ilan edilemeyeceğini, faiz artışlarının durdurulması için enflasyonun ikna edici bir şekilde hedefe dönmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan dün finansal sonuçlarını açıklayan Goldman Sachs'ın net karının 4. çeyrekte yüzde 69 azalarak son 10 yılın en sert düşüşünü kaydetmesinin ardından bankanın hisseleri yüzde 6,5 değer kaybetti. Bu dönemde Morgan Stanley'in net karının beklentilerin üzerinde gelmesi ile hisse fiyatı yüzde 5,8 yükseldi. New York Fed imalat endeksi de ocakta eksi 32,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,14 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 102,8'e çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,58'den düşüşe geçerek yüzde 3,48'in altına indi. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yoğun veri akışının izleneceği yeni güne kararsız başladı.

Avrupa'da dün açıklanan verilere göre, Almanya'da enflasyon aralıkta yıllık yüzde 9,6 ile beklentiler paralelinde açıklanırken, ZEW ekonomik güven endeksi ocakta 16,9 ile yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bölgede resesyon riskinin önlenebileceğine dair açıklamalar da gelmeye devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ekonominin resesyona girmeyeceğine inandığını söyledi.

Bu gelişmelerle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şubat ayındaki yarım puanlık artış sonrası faiz artırımlarını yavaşlatabileceği beklentisi güçlenirken, Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi tarihi zirvesine yakın seviyeden gelen satışlarla yüzde 0,12 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi üst üste düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyarak 1,0770 seviyesine geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne alıcılı başladı.

Asya tarafında, bugün faiz kararını açıklayan BoJ, ultra gevşek para politikası ve getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmedi. Geçen ay, piyasa işleyişini iyileştirmek için getiri eğrisi hedef bandını 25 baz puan genişleten bankanın, bu ay da tahvil faizlerinin daha geniş bir bantta dalgalanmasına izin vermesi bekleniyordu. Öte yandan banka, Mart 2023'te bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseltti, büyüme beklentisini yüzde 2'den yüzde 1,9'a düşürdü.

Beklentilerin gerçekleşmemesi ile Japon yeni dolar karşısında hızla değer kaybetti. Dolar/yen paritesi yüzde 2,7 artışla 131,6'yı test ederken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi de üst sınır olarak belirlenen yüzde 0,5'i aştı.

Asya borsalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 geriledi.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,06 değer kazanarak 5.315,03 puandan tamamladı. Dolar/TL dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 değer kaybederek 18,7683'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7850'den işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğe karşın ekonomik görünüme ilişkin daha fazla netliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu durumun fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun yanı sıra Avro Bölgesi'nde TÜFE, ABD'de ÜFE, sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 İngiltere, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, aralık ayı perakende satışlar

16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu