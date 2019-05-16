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Küresel piyasalar yön arayışında

AA

Küresel piyasalarda "ticaret savaşı" endişeleri devam ederken, özellikle ABD'den gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor

Küresel piyasalar

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden sonuç alınamaması ve karşılıklı iki ülkenin gümrük tarifelerini artırma adımları sonrası taraflardan gelen açıklamalar piyasaların odağında yer almaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD'nin telekomünikasyon ağını korumak amacıyla "ulusal acil durum" ilan eden Trump'ın bu adımının, kararnamede adı geçmese de öncelikle Çin'i hedef aldığı bildirildi.

Amerikan medyasında, Çinli Huawei firmasının ABD'deki işleriyle ilgili son aylarda yaşanan sürecin sonucunda Trump yönetiminin böyle bir adım attığı belirtilirken, Huawei firmasıyla iş yapan Amerikan firmalarına da artık yaptırım getirilebileceği ifade edildi.

Analistler, ABD yönetiminin Huawei üzerinden Çin üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını kaydederek, ABD'nin Avrupa Birliği ve Japonya'dan otomobil ithalatı için hayata geçirmeye hazırlandığı tarifelerin ertelenebileceği yönündeki haberlerin ise Avrupa piyasalarını pozitif etkilediğini dile getirdi.

ABD'de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisi Almanya'da yüzde 0,6 ile beklentinin hemen altında kalırken, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,2 ile tahminler doğrultusunda gerçekleşti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,90, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 13,6'ya yükselmesinin ardından 86.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 0,73 azalışla 87.380 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 azalışla 6,0010'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0320 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in gelişen piyasalara ilişkin zirvesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500'ün destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı konut satışları

11.00 Moody's gelişen piyasalar zirvesi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB mayıs ayı beklenti anketi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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