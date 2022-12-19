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Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı

Küresel pay piyasalarında, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarının devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, yeni haftada denge arayışının öne çıkması bekleniyor

Küresel piyasalar yön arayışında
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Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası da (BoE) sıkılaşma hızını azaltmasına karşın "şahin" duruşlarını korudu.

İsviçre, Norveç, Hindistan, Kanada, Tayvan ve Meksika gibi birçok ülke merkez bankası da faiz artırımına devam ederken, ABD ve Avrupa'da açıklanan veriler enflasyonda düşüşe işaret etse de ekonomilerde zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu.

Öte yandan Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında devam eden vaka artışı da yatırımcı risk iştahındaki azalışı destekledi.

Bu gelişmelerle geçen hafta pay piyasalarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni haftada açıklanacak verilerle oynaklığın azalması bekleniyor. Bu kapsamda ABD'de tüketici güven endeksi, 3. çeyrek revize büyüme, kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi, İngiltere'de 3. çeyrek büyüme ve Japonya'da ekim ayı enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından çıkacak kararların da izleneceği haftada, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi yatırımcıların odağında olacak.

Fed toplantısının ardından banka yetkililerinin açıklamaları da yoğunlaşırken, cuma günü New York Fed Başkanı John Williams, bankanın faiz oranını, tahminlerden daha fazla artırmasının olası olduğunu kaydetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in fiyat istikrarı hedefinden çok uzakta bulunduğunu, hala gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu vurgularken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de Fed'in tahminlerinden daha fazla faiz artışı yapmasını beklediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise cuma günü ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 46,2'ye inerek sektörde Mayıs 2020'den bu yana yaşanan en büyük daralmaya işaret etti.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, artan resesyon endişeleri ile Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Endeksler geçen hafta genelinde ise ortalama yüzde 2,2 düşüş kaydederek 5 haftanın en kötü kapanışını gerçekleştirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,49 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 3,52'de dengelendi. Dolar endeksi ise 104,6 seviyesinde yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, doğal gaz tedariki sorunlarının en azından bu kış için depoların doldurularak çözülmesi ile enerji krizi endişelerinin geri plana atıldığı görülürken, açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi resesyon kaygılarının güçlü kalmasına neden oluyor. Cuma günü açıklanan verilere göre euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10,1 ile çift hanede kalmaya devam etti. Öte yandan euro Bölgesi'nde öncü PMI aralıkta imalat sanayide 47,8 ve hizmet sektöründe 49,1 ile beklentilerin üzerinde gelse de daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında cuma günü negatif bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları da yüzde 3'e yaklaşırken, 10 yıllık tahvil faizi Almanya, Fransa ve İtalya'da 5 haftanın en yüksek seviyesini test etti. euro/dolar paritesi ise 1,06'nın üzerinde dengelendi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne yatay başladı.

Asya tarafında Çinli yetkililerin ülkede bu kış yaşanması beklenen üç Kovid-19 dalgasından ilkinin içinde olunduğunu belirtirken, artan vaka sayıları ekonomiye ilişkin endişeleri gündemde tutuyor. Çin'de ekonomi yetkililerine dayandırılan haberlerde, Çin Merkez Bankası'nın gelecek yıl reel ekonomi ve finansal piyasalara bol likidite sağlayacağı, ekonomi politikalarında enflasyon ve istihdama odaklanılacağı bildirildi.

Japonya tarafında BoJ'un bu hafta yapacağı toplantıda politika faizini ultra düşük seviyede tutması beklenirken, Japon hükümetinin, BoJ ile "yüzde 2'lik enflasyon hedefini mümkün olan en erken tarihte karşılama" taahhüdünde bulunan 2013 ortak bildirisini revize etmeyi düşüneceği haberleri basına yansıdı.

Asya borsaları yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,52, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde BIST 100 endeksi cuma günü yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,49 artışla 5.214,29 puandan tamamlarken, böylece haftalık kapanış rekorunu da yüzde 4,18 geliştirdi. Dolar/TL ise geçen hafta önceki haftaya göre yüzde 0,06'lık sınırlı artışla 18,6542'den kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında da yeni haftaya 18,6450'den başladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan resesyon endişeleri ile temkinli bir seyir izlendiğini söyledi. Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye'de de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin nispeten zayıf olduğuna işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Almanya, aralık ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

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