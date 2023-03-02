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Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, tahvil piyasalarındaki satış eğilimi risk algısını artırmaya devam ediyor

Küresel piyasalar yön arayışında
AA

Dünya genelinde yeniden güç kazanan enflasyon endişesi fiyatlamaları zorlaştırırken, merkez bankalarının faiz artışlarını nerede sonlandıracağına yönelik soru işaretleri artıyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin vurgulamaları güçlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic dünkü sözle yönlendirmelerinde enflasyonun tekrar hızlanmaması için faiz oranlarının yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in adımlarının enflasyonu yavaşlattığına yönelik çok fazla işaret bulunmadığını söyledi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarındaki satış baskısını güçlendirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

Öte yandan, dün ülkede açıklanan makroekonomik veriler de karışık sinyaller üretmeye devam etti. Buna göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,71 ile Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam etti. Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de, şubatta 47,7 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken imalat sanayisinde art arda 4'üncü ayda daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu gelişmelerin ardından Fed'in faiz artışlarına temmuzda da devam edebileceği ihtimali güç kazandı.

Bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 30'u aşarken, Fed'in temmuz ayına kadar 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam etmesinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığına dikkati çekerek, Fed'in temmuzda da 25 baz puan faiz artırmasına ilişkin olasılığın gündeme geldiğini kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında yer alacağını aktaran analistler, verilerden gelecek sinyallerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 gerilerken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA'DA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Avrupa tarafında para piyasalarındaki fiyatlamalar risk algısını artırmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına 2024'te de devam edeceğine yönelik beklentiler güç kazanmayı sürdürüyor.

Dün Almanya'da açıklanan enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 8,7 artışla beklentileri aştı.

Verinin ardından Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,73'le son 12 yılın zirvesine tırmanmaya devam etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizini yüzde 4'e çıkarmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine yönelik belirsizlikler ise varlığını sürdürüyor.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey bankanın attığı adımların etkisini görmek isteyeceğini belirtmesi İngiltere pay piyasalarını destekledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

ASYA'DA SATIŞ BASKISI

ABD'deki karışık seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Çin'de artan ekonomik aktivite ve Çin hükümetinin büyümeyi destekleyeci adımlar atacağına yönelik haber akışı satış baskısını sınırlıyor.

Dünya genelinde artan tahvil faizleri teknoloji hisselerinde satış baskısını neden olurken, özellikle Çin'de ekonomik aktivitenin güçleneceğine ilişkin beklentiler yarı iletken çip şirketlerinin pay piyasalarını destekliyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre sermaye harcamaları dördüncü çeyrekte gerilese de, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,63 üzerinde 5.322,65 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise yatay seyirle 18,8848'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.250 ve 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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