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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel piyasalar yön arayışında - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel piyasalar şirketlerin zayıf karlılığıyla yön arayışında

        Küresel piyasalar, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası negatif seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:41
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        Küresel piyasalar yön arayışında
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        ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

        ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14 ve net karı yüzde 28,6 artış kaydederek beklentileri aşsa da şirketin yapay zeka konusunda henüz istenilen ilerlemeyi gerçekleştirememesi yatırımcıları tedirgin ediyor.

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 45 düştü. Şirketin Robotaxi tanıtımını da ertelemesinin ardından vadeli işlem piyasalarındaki pay vadeli kontratları yaklaşık yüzde 7 geriledi.

        Söz konusu gelişmelerle ABD'de vadeli endeks kontratları güne yüzde 1'e yakın düşüşle başlarken, bugün Qualcomm ve IBM gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

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        Analistler, siyasi taraftaki gelişmelerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, buradan gelecek olası haber akışının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

        Tahvil piyasaları ise dar banttaki hareketini sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,24 ve dolar endeksi 104,4 seviyesinde bulunuyor.

        Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 415 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 80,3 dolardan işlem görüyor.

        Elektrikli araçlarda yeni teknolojilerle birlikte daha az bakır kullanılabileceğine ilişkin haber akışının ardından düşüş eğilimini üst üste 8. güne taşıyan bakırın libresi de önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4,14 dolardan alıcı buluyor.

        New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,14 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

        AVRUPA'DA KARIŞIK SEYİR

        Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından takip edilecek.

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        Analistler, bölge genelinde ekonomiye ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, PMI verilerinin ekonomik aktiviteye yönelik vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

        ASYA'DA SATIŞLAR AĞIRLIKTA

        Asya pay piyasalarında yeni günde satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, özellikle Tesla'nın üretim sürecinde yer alan şirketlerin dün açıklanan bilançonun ardından düşüş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

        Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, ülkede imalat sanayi PMI 49,2'ye inerken, hizmet sektörü PMI 53,9'a ve bileşik PMI da 52,6'ya çıktı.

        Analistler, Japonya'da ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ilişkin işaretlerin enflasyonu destekleyebileceğine ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı konusunda elini rahatlatabileceğine işaret ettiğini, bu durumun dolar/yen paritesinde düşüş eğiliminin üst üste 3. işlem gününe taşınmasında etkili olduğunu vurguladı.

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        Parite, yeni günde yüzde 0,6 azalışla 154,7 seviyesinde bulunurken, analistler, BoJ'un sürpriz faiz artırımı ihtimalinin masada olduğu konusunda piyasalarda fikir birliği olduğunu ifade etti.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

        TCMB FAİZİ SABİT TUTTU

        Yurt içinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, politika metninde "enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu" mesajı verildi.

        Dolar/TL, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,8577'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,8580 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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