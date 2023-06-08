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Küresel piyasalarda düşük risk iştahı

 Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahı düşük seyrediyor

Küresel piyasalarda düşük risk iştahı
AA

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının attıkları adımlara karşın istenilen sinyalleri alamaması varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde merkez bankaları ardı ardına beklentilerin aksine karar alırken, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıya yönelik öngörüler yeniden belirsizleşti.

Dün Avustralya Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine 25 baz puan faiz artırmasının ardından, Kanada Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75'e yükseltti.

Banka'dan yapılan açıklamada, ekonomideki talep fazlasının tahmin edilenden daha fazla olduğunun görüldüğü ifade edildi. Kanada Merkez Bankası, önceki toplantıda artışa gitmeyerek G7 ülkeleri arasında faiz artışlarına ilk ara veren ülke olmuştu ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 80 ihtimalle bu toplantıyı da pas geçmesi bekleniyordu.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörüler yüzde 34 seviyesine çıkarken, toplantı öncesi açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin önemi daha da arttı.

Öte yandan, tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 Mayıs'tan bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti ve 12 baz puan artışla yüzde 4,80'e çıktı.

Dün, New York borsasında teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıkarken, bölgesel bankaların uzun süre sonra yükselmesi dikkati çekti. ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisselerinde yüzde 3, Amazon'un hisselerinde yüzde 4,2 ve Alphabet'in hisselerinde yüzde 3,8 düşüş kaydedildi.

New York borsasında dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,27 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün açıklanacak Avro Bölgesi büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kalırken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi güç kazanmaya devam ediyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,20 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,07 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Asya piyasaları yeni günde karışık seyrederken, Çin'de kamu bankaları mevduat faiz oranlarını düşürmesi risk iştahını destekliyor.

Buna göre, bankalar 3 ve 5 yıllık mevduat faizlerini 15 baz puan indirirken, bankaların gelecek hafta 2 yıllık mevduat faizlerini de 10 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, cari işlemler dengesi nisanda 1,9 trilyon yen fazla verirken, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 büyüyerek beklentileri geride bıraktı.

Öte yandan, Hindistan Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 6,50'de sabit bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini beşinci güne taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 5.561,18 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 7,7 artışla 23,2478'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,3190 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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