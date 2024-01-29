Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.410,01 %0,76
        DOLAR 30,3484 %0,24
        EURO 32,9380 %0,20
        ALTIN 1.980,82 %1,39
        FAİZ 43,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,41 %1,49
        BITCOIN 42.207,00 %0,56
        GBP/TRY 38,5999 %0,28
        EUR/USD 1,0845 %-0,09
        BRENT 83,77 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 3.238,65 %1,39
        Haberler Ekonomi Para Küresel piyasalarda Fed haftası - Para Haberleri

        Küresel piyasalarda Fed haftası

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalarda Fed haftası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politikaların yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik beklentiler fiyatlanmayı sürdürürken, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler ise devam ediyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Analistler, mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

        REKLAM

        ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ancak enflasyonist baskıların yavaşladığının dikkati çektiğini belirten analistler, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını bildirdi.

        Analistler, Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında yön arayışına neden olduğunu ancak, güçlü ekonomik aktivitenin şirketlerin karlılığını olumlu etkilemeyi sürdüreceği beklentisiyle pay piyasalarında rekor kapanışların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

        Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi kapanış rekoru kırarken, S&P 500 endeksi gördüğü en yüksek seviyeyi yeniledi.

        Tahvil piyasaları tarafında geçen hafta da yatay seyir etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,13 seviyesinde bulunuyor.

        Asya'da Çin'in ekonomiyi destekleyici adımları ve ABD'de güçlü ekonomik aktivitenin petrol talebini destekleyebileceği yönündeki beklentiler ile Orta Doğu'da yüksek seyreden jeopolitik riskler Brent petrolün varil fiyatını yükseltmeye devam ediyor. Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda 83,2 dolarla son iki ayın zirvesinde bulunuyor.

        REKLAM

        Altının ons fiyatı ise Fed'in para politikası kararları öncesinde 2.010-2.030 dolar bandındaki hareketine devam ederken, şu sıralarda 2.025 dolardan alıcı buluyor.

        Cuma günü, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,07 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 yükselerek kapanış rekoru kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günkü para politikası kararlarının yanı sıra bölge genelinde hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin bu hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ayrıca faiz indirimlerine en son başlayacak merkez bankalarından olacağı öngörülüyor.

        Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,28, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,32 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

        REKLAM

        Asya'da piyasalar haftanın ilk işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

        Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) geçen hafta açıkladığı piyasa dostu adımlara karşın ülkede gayrimenkul şirketlerine ilişkin haber akışı yatırımcı kararlarını etkilemeyi sürdürüyor.

        Buna göre, Çin'in Guangzhou bölgesinde yönetimin ev alırken uygulanan kısıtlamaları yumuşatması risk iştahını artırsa da, ülkede mahkemenin 300 milyar dolardan fazla yükümlülüğü bulunan Evergrande şirketinin tasfiye edilmesine karar vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

        Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,16 değer kazancıyla 8.346,28 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 30,3224'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,3450 seviyesinden işlem görüyor.

        Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.700 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        CHP'de aday mesaisi
        CHP'de aday mesaisi
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...