Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi dalgalı bir seyir izleniyor

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor.

Enflasyonun beklentilerden sapması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın artacağı tahmin edilirken, gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentilerin de bugünkü enflasyon verileriyle yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Dün, ABD'nin önemli bankalarından Wells Fargo'nun açıkladığı raporda ise enflasyonun sene sonunda yüzde 2,2 düzeyine inebileceği ve pay piyasalarının geçen yılki kayıplarını telafi edebileceği ifade edildi.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan iş gücü verilerinin alt kalemleri enflasyonist baskıların güç kaybetmeye başladığını gösterirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şubatta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.

Mart'taki toplantıda da 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, bugün açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Analistler, Fed'in şubat toplantısıyla birlikte 8. kez faiz artırmış olacağını kaydederek, piyasalarda yavaşlayan enflasyonla birlikte Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasının olası olduğunu dile getirdi.

Emtia tarafında da hareketlilik devam ederken, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu beklentilerle bakırın libresi dün yüzde 3,3 değer kazancıyla 4,07 dolardan kapanmasının ardından yeni güne yatay başladı.

ABD'de 19 milyon varil artan petrol stoklarına karşın Fed'in şahin politikalarında sona gelindiği ve ekonomik aktivitenin güçlü kalacağı öngörüleriyle dün yüzde 3,7 artan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 82,8 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altının ons fiyatı ise enflasyonun yavaşlayacağı ve Fed'in faiz artışlarında sona yaklaşıldığına yönelik beklentilerle yükseliş trendini sürdürürken, şu sıralarda 1.885 dolarla son 8 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,28, Nasdaq endeksi yüzde 1,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,80 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, endeks vadeli kontratlardaki fiyatlamalarda yatırımcıların risk iştahının yeni güne de taşındığı görünüyor.

Bölgede yarın yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi önem arz ederken, açıklanan son enflasyon verileriyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanı önemli oranda rahatlamıştı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de alıcılı başladı.

Asya tarafında ise, bugün açıklanan verilere göre Çin'de TÜFE yıllık bazda yüzde 1,8 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,7 geriledi.

Çin'in, hafta sonu ülke sınırlarını açarak, Kovid-19 karantina önlemlerini kaldırması sonrası Japon hükümeti, Çin vatandaşlarına virüs testi zorunluluğu getirdi.

Buna karşılık Pekin yönetimi, Çin vatandaşlarına yönelik getirilen test zorunluluğunu gerekçe göstererek, Japon vatandaşlarına vize işlemlerini geçici durdurdu. Japon hükümeti, Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi geçici durdurması kararını protesto edip karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, endekse bağlı devre kesici sisteminin çalıştığı günü yüzde 5,19 değer kaybıyla 4.728,88 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7764'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7780'den işlem görüyor.

ÜNLÜ & Co tarafından sunulan mobil uygulama Piapiri’den alınan bilgilere göre, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu ifade ederek, olası yükselişlerde 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Nebati banka temsilcileriyle görüştü
PARA Bakan Nebati banka temsilcileriyle görüştü
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Bakan Nebati'den KGF açıklaması
PARA KGF paketinin ayrıntıları belli oldu
Cari açıkta yüzde 930'luk artış
PARA Cari açıkta yüzde 930'luk artış
İş Bankası’ndan çalışanlarına zam!
PARA Zam oranını artırma kararı aldı!
Fed Başkanı Powell'dan yüksek enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı - Ekonomi haberleri
PARA Fed Başkanı'ndan kritik 'merkez bankaları' mesajı
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
VakıfBank 2 ayda 10 yeni şube açtı
PARA VakıfBank 2 ayda 10 yeni şube açtı
TL'ye geçişte şirketlere sağlanan destek uzatıldı
PARA TL'ye geçişte şirketlere sağlanan destek uzatıldı
Piyasaların gözü Powell'da
PARA Piyasaların gözü Powell'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.