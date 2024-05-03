Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam raporuna çevrildi

Hafta içinde Fed politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttığını gösterirken, bu sene bankanın faiz indirimine gideceğine de kesin gözüyle bakılmıyor.

Fiyatlamalar yatırımcıların yıl sonuna kadar yüzde 87 ihtimalle Fed'in bir kez faiz indirebileceğinin tahmin edildiğine işaret ederken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda özellikle iş gücü piyasasına atıfta bulunmasının ABD ekonomisinde bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdığını kaydederek, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin bankanın enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırdığını bildirdi.

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Öte yandan, dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada değişim göstermedi ve 208 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış kaydederken, Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise aynı dönemde yüzde 4,7 yükselişle öngörülerin üzerinde gerçekleşti.