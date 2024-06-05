Uzun bir süredir ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, son açıklanan verilerin ardından bankanın bu yıl faiz indirimine gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Dün, ülkede açıklanan JOLTS açık iş sayısı, nisanda 8 milyon 59 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, ABD'de fabrika siparişleri de nisanda yüzde 0,7 ile beklentiler paralelinde arttı.

Analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentileri desteklediğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

ABD ekonomisinde soğuma sinyallerinin devam etmesi tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyri desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 6 baz puanlık gerilemeyle yüzde 4,34'e indi. İlgili tahvil getirisi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 91'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta da ikinci faiz indirimi yapabileceği ihtimali yüzde 75'e yükseldi.

Öte yandan, dün petrol fiyatlarının yaklaşık dört ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında ABD'li enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1,5 ve Chevron'un hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak dün yüzde 1,2 değer kaybıyla günü 77,1 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 yükselişle 77,5 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1 azalışla 2 bin 327 dolardan günü tamamlarken, bugün yüzde 0,5 artışla 2 bin 338 dolardan alıcı buluyor.

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Ayrıca, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk X hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın bu yıl yapacağını belirttiği yapay zeka ile ilgili 10 milyar dolarlık harcamanın yaklaşık yarısının şirket içi olacağını belirterek, şirketin, çip üreticisi Nvidia'dan yapacağı donanım alımlarına 3 ila 4 milyar dolar arasında harcama yapmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.