Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

AA

Küresel pay piyasaları, beklentilerden iyi gelen 3. çeyrek şirket bilançolarıyla alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta başta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ile ABD ve Almanya'daki büyüme verileri olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının tedarik zincirindeki sıkıntılar ve artan maliyet baskılarından, beklentilerden daha az etkilenmesi risk iştahını artıran en önemli sebep olurken, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları Avrupa borsalarının negatif ayrışmasına neden oldu.

Öte yandan, para politikası yapıcılarının şahinleşen tonu dikkati çekmeye başladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin şahin açıklamaları sonrası BoE'nin gelecek toplantıda faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyonun kalıcı olabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcıların Fed'in ilk faiz artırımına yüzde 68 ihtimalle Haziran 2022'de gitmesinin beklendiğini kaydederek, bir önceki hafta fiyatlamalarının aynı dönem için faiz artırımına yüzde 46'lık ihtimal verdiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,70 ile 10 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından gerilese de haftayı 6 baz puan yükselişle yüzde 1,6370'ten tamamladı.

Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntıların risk algısını artırmaya devam etmesi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimle altının ons fiyatının 1.813 dolara kadar yükseldiğini ancak Powell'ın dün enflasyonun kalıcı olabileceğine dair açıklamalarıyla altının ons fiyatının kazançlarını kısmen geri verdiğini bildirdi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,49 artışla 1.793 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı üst üste dokuzuncu haftayı da değer kazancıyla kapatırken, haftalık yüzde 0,63 artarak 84,9 dolara yükseldi.

Öte yandan hafta içinde, ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin 67 bin dolara çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, daha sonra kazançlarını geri verdi ve şu sıralarda 61 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

S&P REKOR KIRDI

ABD'de güçlü devam eden 3. çeyrek şirket finansallarıyla New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek haftanın gündeminde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor.

Powell, dünkü açıklamasında bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu kaydederek, yüksek enflasyonun gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ekimde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 59,2'ye gerilese de güçlü kalmaya devam ederken, hizmet sektörü PMI 58,2'ye çıktı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,64 yükselişle haftalık kapanış rekoru kırarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

25 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı yeni konut satışları ve Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba toptan stoklar ve dayanıklı mal siparişleri, perşembe Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve bekleyen konut satışları, cuma ise kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB'DE

Avrupa borsaları süregelen enerji arzı sıkıntıları, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izledi.

Avrupa'da, BoE ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasında politika farklılaşması gözlemlenirken, gelecek hafta perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

ECB'nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) sonlandırılmasına ilişkin sürecin netleştirilmesi bekleniyor.

Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin avronun altında olanlara 100 avro yardım yapacaklarını ve doğal gaz kullanım bedellerini gelecek yıl sabitleyeceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde ise, artan enerji fiyatları nedeniyle AB Komisyonunun doğal gaz ve elektrik piyasalarının işleyişini incelemesi istendi.

Veri takviminde ise Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de imalat sanayi PMI verileri yükselirken, hizmet sektörü PMI Avro Bölgesi ve Almanya'da geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,4'le beklentilere paralel artarken, İngiltere'de yüzde 3,1'le beklentilerin hemen altında gerçekleşti.

Avro ise dolar karşısında haftalık yüzde 0,33 değer kazanarak 1,1638'e çıktı.

Bu hafta, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı.

Gelecek hafta, pazartesi Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, perşembe Almanya'da işsizlik ve TÜFE ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek GSYH verileri takip edilecek.

ASYA'DA KARIŞIK SEYİR

Asya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle artan kısıtlamalar risk iştahını törpülerken, gelecek hafta gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararına çevrildi.

BoJ'un politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, küresel bazda şahinleşen merkez bankaları sonrası karar metnindeki olası değişikliklerde ipuçları aranacak.

Çin'de emlak devi Evergrande'nin temerrüde düşmeden önce tahvil ödemesini gerçekleştirmesi pay piyasalarını kısmen rahatlatsa da, tedarik zinciri ve enerji arz güvenliğindeki sıkıntılar gündemin odağında kalmaya devam ediyor.

Japonya'da ise ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi. Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışı resmen başladı. 12 gün sürecek kampanya döneminde yüzlerce aday meclise girebilmek amacıyla siyasi propaganda yürütecek.

Asya'da açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterirken, konut sektöründeki yavaşlama, enerji arzındaki sıkıntılar ve Kovid-19 salgınını önlemek için alınan tedbirler büyümenin yavaşlamasında etkili oldu.

Japonya'da TÜFE ise yıllık değişim Ağustos 2020'den bu yana ilk defa pozitif gerçekleşirken, çekirdek enflasyon da Mart 2020'den bu yana ilk kez arttı. Japonya'da TÜFE eylülde yıllık yüzde 0,2, çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 0,1 artış gösterdi. Ayrıca ülkede imalat sanayi PMI 53,0'e, hizmet sektörü PMI da 50,7'ye yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,29 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,99 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

18 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, ve cuma TÜFE verileri takip edilecek.

YURT İÇİNDE ENFLASYON RAPORU İZLENECEK

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,99 artışla Kasım 2020'den bu yana en güçlü haftalık performansını sergilerken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özeti, enflasyon raporu ve şirket bilançolarına çevrildi.

Hafta içinde TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

BIST 100 endeksi, hafta içinde 1.484,89 puanla ağustostan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, haftayı yüzde 4,99 artışla 1.479,93 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 1.500 puanın direnç, 1.460 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Dolar/TL ise 9,6662 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 3,86 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,6146'dan kapattı.

Öte yandan, piyasalar kapandıktan sonra Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+/B", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi, sektörel güven endeksleri, çarşamba dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ve perşembe TCMB'nin enflasyon raporu ile PPK toplantı özeti takip edilecek.

Yurt içi piyasalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe günü yarım gün, cuma günü ise tam gün kapalı olacak.