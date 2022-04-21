Küresel piyasalarda gözler Powell'da

Dört yıllık ödeme 89 milyar TL

AA

Küresel piyasalarda karışık seyir devam ederken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalara çevrildi.

ABD ve Avrupa'da artış eğilimini sürdüren enflasyon karşısında atılacak adımların önemi gittikçe artarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Fed yetkililerinin süregelen sözle yönlendirmelerinde çoğunluk mayıstaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık yakarken, 75 baz puanlık faiz artışlarının ise gereğinden fazla olabileceği mesajı verildi.

Dün Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in faiz oranlarını artırma konusunda makul bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Evans, Fed'in federal fon oranı için hedef aralığını yıl sonuna kadar yüzde 2,25-2,50'ye yükseltebileceği ve ardından ekonominin durumunu değerlendireceği ancak enflasyonun yüksek kalması halinde oranları daha da artırmasının gerekeceği görüşünü yineledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonun bu yıl yüzde 2'ye gerilemesinin pek muhtemel olmadığını ancak düşmeye başlayacağını düşündüğünü kaydetti. Daly, gelecek ay yarım puanlık faiz artırımının "tamamlanmış" ve "sağlam" olduğuna inandığını aktardı.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap Raporu ise enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğine işaret etti.

Öte yandan ABD'de şirketler bilanço açıklamaya devam ediyor. Açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının genellikle beklentileri aştığı görülürken, abone sayısının 10 yılı aşkın süredir ilk defa düştüğünü açıklayan Netflix hisselerindeki yüzde 35'i aşan kayıp dikkati çekti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,87'de dengelendi.

Bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,71 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları dün günü yükselişle tamamlarken, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın yönlendirmeleri gündemin odağına yerleşti.

Artan enflasyon sonrası ECB tarafında şahin açıklamalar çoğalmaya devam ederken, ECB üyesi Pierre Wunsch dün bir basın kuruluşuna verdiği demeçte bankanın politika faizini yıl bitmeden pozitif bölgeye çekebileceğini dile getirdi.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 1,38 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları bugüne de yükselişle başladı.

Bugün Çin ve Hong Kong'da teknoloji şirketleri öncülüğünde satış baskısı devam ederken, Asya genelinde ise karışık bir seyir izleniyor.

Çin ve Tayvan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedarik zincirini tehdit etmeye devam ediyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), dolar/yuan paritesinde günlük kur orta noktasını üçüncü günde de yukarı taşıyarak, yuanı dolar karşısında ekimden bu yana en düşük seviyeye çekti.

Analistler, PBoC'nin politika faizini kullanmamasına karşın piyasaları rahatlatmaya çalıştığını ancak Kovid-19 salgınının getirdiği riskler ve yatırımcıların destekleyici politikalara yönelik artan beklentilerinin karşılanmadığını söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi gün içinde 2.536,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla kapanış rekorunu da 2.525,93 puana taşıdı.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 14,6747’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6710 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yurt içinde tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Ayrıca, Bahar Toplantıları kapsamında, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ın katılımıyla Ukrayna'ya sağlanan desteğe yönelik yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirileceğini aktaran analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in düzenleyeceği basın toplantısının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, olası düşüşlerde 2.490 ve 2.440 puanın destek olarak öne çıkacağını söyledi.