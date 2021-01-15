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Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Asya borsalarında satışların etkisini artırdığı görülüyor

Küresel piyasalarda karışık seyir
AA

Piyasaların dünkü gündeminin odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın açıklamaları bulunuyordu.

Fed Başkanı Powell katıldığı video konferans etkinliğinde, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. Faiz artırım öncesinde, mutlaka bunun iletişimini yapacaklarını vurgulayan Powell'ın konuşması sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,1280'den yüzde 1,10'un altına geriledi. Dolar endeksi ise 90,0-90,6 dar bandında dalgalanması sonrası 90,2 seviyesinde dengelendi.

Biden'ın yeni destek paketine ilişkin detayları ise New York borsası kapandıktan sonra geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sunan Biden, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağını, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacağını söyledi. Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

Öte yandan ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 965 bin ile beklentileri aşmasının ardından New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise İtalya'daki siyasi kriz ve Avrupa Birliği ile İngiltere arasında devam eden görüşmeler gündemi meşgul ederken, dün borsalarda İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 geriledi.

Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarında, avro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğinin vurgulanmasının ardından avro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,2120'yi test etti ve 1,2140 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında ABD'nin bazı Çinli şirketlere yaptırım uygulayacağı haberleri ile satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 1.568,06 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kaybıyla 1.546,60 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 azalışla 7,3611'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3710 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirtti.

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