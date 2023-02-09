Küresel piyasalarda karışık seyir

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ABD'de ekonomiye ilişkin makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın enflasyonu düşürmesinin "uzun bir mücadele" olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, politika faizini yüzde 5-5,25 aralığına çekmenin bu yıl için makul göründüğünü ve arz ile talep arasındaki dengesizliğin ortadan kalkması için yeterli olabileceğini dile getirdi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ücret artışlarına karşı faiz oranlarının daha da yükselmesi gerekeceğini ifade etti. Enflasyonda bazı umut verici işaretler olduğunu kaydeden Kashkari, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için faiz oranlarını muhtemelen yaklaşık yüzde 5,4 seviyesine yükseltmenin gerekeceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar 50 baz puan ihtimalini de tekrar olasılık içine kattı. Buna göre, Fed'in martta politika faizini yüzde 89 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 11 ihtimalle 50 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün ve yarın da yakından takip edileceğini kaydederek, söz konusu yönlendirmeler ve gelecek hafta yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimiyle birlikte para politikasına ilişkin beklentilerin daha da belirginleşebileceğini söyledi.

Tahvil piyasalarında ise ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 110 baz puanının altına gerileyerek, resesyon endişelerinin sınırlı da olsa azaldığına işaret etti.

Ülkede bilanço dönemi de yoğun şekilde devam ederken, dün açıklanan şirket karlılıklarının çoğunlukla beklentileri karşılayamaması pay piyasalarında satış baskısını artırdı.

Öte yandan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri, yapay zeka sohbet robotu "Bard"ın tanıtımında yanlış yanıtlar vermesi sonrası yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,11, Nasdaq endeksi yüzde 1,68 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Avrupa pay piyasaları dün karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

Dün açıklamalarda bulunan ECB yetkililerinin enflasyon vurgusu piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olurken, ECB üyesi Klaas Knot mayıs ayına kadar çekirdek enflasyonda beklenilen düzelme olmaması halinde 50 baz puanlık faiz artışının mayıs ayına da taşınabileceğini ifade etti.

Analistler, ECB'nin anketlerine göre enflasyon beklentilerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, bölgenin bir taraftan da resesyon riskiyle uğraşmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Salı günü, hükümetlerin ECB'ye park ettiği fonlara ödenen faizin ECB tarafından 20 baz puan indirildiğini hatırlatan analistler, dün de bankaların olası kötü senaryolar için 24 bankayı likidite konusunda uyardığını dile getirdi.

Bu gelişmelerle, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,60 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 geriledi.

ASYA'DA KARIŞIK SEYİR

Asya borsalarında da bugün karışık bir seyir izlenirken, faiz oranlarına duyarlı teknoloji şirketlerinin düşüş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükseldi

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5 ve yüzde 7'yi aşmasının ardından Borsa İstanbul, borsadaki işlemleri durdururken, günün ilerleyen saatlerinde de işlemlerin iptal edildiğini ve Borsa İstanbul'un 15 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu.

Dün, yatay seyirle 18,8295'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8350'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.