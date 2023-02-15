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Küresel piyasalarda karışık seyir

Borsa İstanbul'da pay piyasalarının, 5 işlem günlük aranın ardından yoğun tedbirlerle bugün yeniden açılması beklenirken, küresel piyasalarda, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yön arayışı öne çıkıyor

Küresel piyasalarda karışık seyir
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AA

ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralıkta yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış ocakta yüzde 6,4'e yavaşladı. TÜFE, ocakta aylık bazda da yüzde 0,5 yükseldi. Enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesine karşın beklentilerin üzerinde kalması dikkati çekti.

Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda 25 baz puanlık artırıma gideceğine verilen ihtimal yüzde 88 ile değişim göstermedi.

Fed yetkililerinin veri sonrası değerlendirmelerinde de "şahin" tonun korunması dikkati çekerken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyon hızla aşağı inmediğini, 25 baz puanlık faiz artışlarının korunması gerektiğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin birkaç yıl alabileceğini belirterek, "Son veriler ilave faiz artırımlarını destekliyor. Yıl sonu için yüzde 5-5,5 düzeyinde bir faiz oranı makul görünüyor." dedi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise Fed'in faiz oranlarını şu an beklenenden daha uzun süre artırmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,03 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0,1'lik azalışla 103,2'den kapanmasının ardından bugün 103,4'te bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,79'a kadar yükselmesinin ardından yüzde 3,74'te dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, dün ABD'de açıklanan verilerin faiz artırımları konusunda Fed'i izleyen İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının sıkılaşmaya devam edeceği beklentilerini desteklemesi ile piyasalarda risk iştahının azaldığı ve kazançların geri verildiği görüldü. Piyasaların yönü açısından bugün bölgede açıklanacak yoğun veri gündeminin etkili olması beklenirken, para politikalarına ilişkin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Dün yüzde 1,08'in üzerini gören avro/dolar paritesi bugün 1,07'nin hemen üzerinde seyrederken, Avrupa'da endeks vadeli kontratları da satıcılı seyrediyor.

Asya tarafında, Japonya'da merkez bankası başkanı değişimi ile ultra gevşek para politikalarının ne yönde evrileceğine dair tartışmalar gündemin odağındaki yerini korurken, küresel çapta düşük seyreden risk iştahı ile yeni günün pay piyasaları tarafında negatif başlaması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, bir dizi tedbirle bugün yeniden açılıyor.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) alınan kararlarla deprem bölgesinde bulunan yatırımcıların yükümlülüklerine getirememesi nedeniyle temerrüde düşmeleri hazirana kadar ertelenirken, kredili işlemlerde bulundurulması gereken özkaynak oranları gevşetildi. Genel Kurul kararı alınmaksızın hisse geri alımının önü açıldı ve bu payların 30 gün boyunca satılmaması şartı getirildi. Öte yandan pay senetlerine ilişkin pozisyon riski oranları da düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi. Kararın ardından Halkbank ve VakıfBank hisse geri alımı için belirledikleri azami tutarları artırırken, İş Bankası, THY ve SASA Polyester başta olmak üzere birçok şirket de geri alım programı duyurdu.

Borsa İstanbul da geri alım endeksinin oluşturulacağını, ayrıca açılış seansında pay piyasaları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini, emir iptali ücretlerinin de artırıldığını bildirdi.

BIST 100 endeksi, geçen hafta salı günü yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan günü tamamlamıştı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,04'lük sınırlı azalışla 18,8388'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8475'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesine karşın verinin hem beklenti üzerinde kalması hem de yavaşlama hızının azalmasıyla küresel piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını söyledi.

Yurt içinde ise alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasının beklendiğini belirten analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını vurgulayarak, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının da yakından izleneceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 4.500 ve 4.450 seviyelerinin destek, 4.600 ve 4.750 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, ocak ayı TÜFE

11.00 Türkiye, ocak ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar

16.30 ABD, şubat ayı New York Fed imalat endeksi

17.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi

18.00 ABD, aralık ayı kapasite kullanım oranı

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