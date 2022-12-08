Küresel piyasalarda negatif seyir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel piyasalar, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek hafta atacakları para politikalarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle negatif bir seyir izliyor

Küresel piyasalarda negatif seyir
Küresel piyasalarda negatif seyir
0:00 / 0:00
AA

Dünya ekonomilerine ilişkin karışık sinyaller veren veriler, para politikaların yönelik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı beklenirken, nihai faiz oranı beklentisinin ise daha önceki öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'de gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark 84 baz puanla 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, dolar ve emtia fiyatlarında söz konusu belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Nükleer savaş tehdidi büyüyor” açıklaması piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden oldu.

Putin, açıklamasında "Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle dolar endeksi dün yüzde 0,5 gerilemesinin ardından yeni günde 0,2 artışla 105,3 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı ise üst üste 5 işlem günü süren düşüş serisi sonrası bugün önceki kapanış fiyatının yüzde 0,5 üzerinde 78 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 geriledi, Dow Jones endeksi yatay seyirle kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi, yüksek enerji fiyatlarının imalat sektöründe baskı oluşturmasının etkisiyle ekimde yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketiciler, daha yüksek enflasyon ve daha güçlü ekonomik daralma beklerken, tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e çıktı.

Bugün Avrupa'da gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisi güçlenirken, Lagarde'ın konuşmasında ultra şahin politikalardan dönüşe ilişkin sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,10 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

ÇİN'DE YUMUŞAMA

Asya'da Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasında yumuşama adımlarına devam etmesi satış baskısını sınırlamayı sürdürüyor.

Ülkede son olarak günlük hayatın parçası haline gelen, sağlık kodu ve test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu. Seyahatlerde ve kamusal alanlarda sağlık kodu ve test sonucu zorunluluğu kaldırılırken, bunların yalnızca hastanelere, okullara ve yaşlı bakımevlerine girişte kullanılacağı bildirildi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), Litvanya'ya uyguladığı ticaret kısıtlamaları ve Avrupalı şirketlerin yüksek teknoloji ürünlerinin patentlerini korumalarını engellediği gerekçesiyle Çin'e karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) panel süreci başlattı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ülke ekonomisi yılın 3. çeyreğinde çeyreklik yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,8 daraldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,46 düşüşle 4.827,04 puandan tamamladı.

Dün günü yatay seyirle 18,6372'den tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6410'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın Avrupa Sistemik Risk Komitesi'nde yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.770 puanın destek, 4900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB'ye 'günler içinde' 5 milyar dolar yatırılacak
PARA TCMB'ye 'birkaç gün içinde' 5 milyar dolar yatıracak
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Avustralya'da üst üste sekizinci faiz artırımı
PARA Avustralya'da üst üste 8. faiz artırımı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
PARA Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ekonomi Modeli ile sıkıntıları geride bırakacağız"
PARA "Türkiye Ekonomi Modeli ile sıkıntıları geride ...
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Küresel gıda fiyatları kasımda düştü
PARA Küresel gıda fiyatları kasımda düştü
Marketlerde fahiş fiyat sorunu nasıl aşılacak?
PARA Marketlerde fahiş fiyat sorunu nasıl aşılacak?
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.