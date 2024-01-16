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        Haberler Ekonomi Para Küresel piyasalarda negatif seyir - Para Haberleri

        Küresel piyasalarda negatif seyir

        Küresel piyasalar, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:12 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:12
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        Küresel piyasalarda negatif seyir
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        Dünya genelinde önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine dair beklentilerin güçlü kalmayı sürdürmesine karşın faiz indirimlerinin zamanına yönelik belirsizlik devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler'in, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzesiyle vurduklarını duyurması bölgede risk algısını artırdı.

        Analistler, ABD pay piyasalarının bir günlük tatilin ardından bugün tekrar işleme açılacağını anımsatarak, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

        Haftanın devamında Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, banka yetkililerinin açıklamalarında Fed'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

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        Öte yandan, para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

        Söz konusu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi bugün yaklaşık 6 baz puanlık artışla yüzde 4,0 seviyesine çıkarken, dolar endeksi de yüzde 0,5 yükselişle 102,9'da seyrediyor.

        Altının ons fiyatı ise üç günlük yükseliş serisinin ardından bugün yüzde 0,3 azalışla 2 bin 49 dolardan işlem görürken, artan jeopolitik risklere rağmen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 77,9 dolarda bulunuyor.

        Dün tatil nedeniyle ABD borsalarında işlem gerçekleşmezken, bugün ülkede endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif bir seyirle başladı.

        Avrupa'da dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

        Enflasyon ve resesyon ikileminin devam ettiği Avrupa'da, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri azaltabileceği ifade ediliyor.

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        ECB üyesi Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamada, devam eden enflasyon ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında bu yılki faiz indirimlerinin garanti edilmediğini dile getirdi.

        Para piyasalarında, ECB'nin ocak toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimini nisan toplantısında yapma ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanıyor.

        Düşüş eğilimini bugün üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0920 seviyesinde bulunuyor.

        Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

        Asya pay piyasalarında da yeni günde negatif bir seyir öne çıkarken, son beş gündür yükseliş eğiliminde hareket eden Japon pay piyasalarında da kar satışlarının etkisini artırdığı görülüyor.

        Analistler, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerle birlikte diğer para birimleri karşısında güçlenmeye devam eden doların risk iştahının törpülenmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

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        Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da sermaye malları fiyat endeksi değişim göstermezken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme adımlarına ne zaman başlayacağına ilişkin soru işaretleri de varlığını koruyor.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

        Yurt içinde dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 8.044,02 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 30,0809'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,1020 seviyesinden işlem görüyor.

        Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

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