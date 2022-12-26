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Küresel piyasalarda Noel sakinliği

Noel tatili nedeniyle haftanın ilk gününde batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasalar işleme kapalıyken, açık olan Asya piyasalarında ise sakin bir seyir izleniyor

Küresel piyasalarda Noel sakinliği
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AA

Küresel piyasalar, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, hafta ortasına doğru yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeyi sürdürürken, resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemeye devam etti.

Ülkede, kişisel tüketim harcamaları, kasımda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış kaydederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye geriledi.

ABD'de yeni konut satışları ise kasımda aylık yüzde 5,8 artışla 640 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, söz konusu verilerle birlikte Fed'in beklenenden daha uzun süre faiz artırabileceğine yönelik endişelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu kaydederek, makroekonomik verilerin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

Cuma günü, New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,59, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,53 yükseldi.

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, bölgenin doğal gaz tedarikine ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Rusya'dan yapılan açıklamada Yamal-Avrupa boru hattının doğal gaz akışına hazır olduğu belirtilirken, Avrupa tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 geriledi.

Asya'da açık olan piyasalar sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede artan vaka sayılarına karşın ekonomik aktivitede canlanmaya işaret eden sinyaller dikkati çekerken, Çin'in en büyük iki şehri Şanghay ve Pekin'de hayatın yavaş yavaş da olsa normale dönmesi olumlu karşılanıyor.

Öte yandan bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda bankanın enflasyon hedefine ulaşana kadar para politikasında sıkılaşmaya gitmeyeceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, 5.457,23 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da yüzde 0,14 geliştirerek 5.454,79 puana taşıdı.

Cuma gününü yüzde 0,1 artışla 18,6819'dan tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6770'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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