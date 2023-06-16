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Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif seyir izliyor

Küresel piyasalarda pozitif seyir
AA

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmezken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün para politikası karalarına açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ) da politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını kaydetti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Haziran ile biten haftada 262 binle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyesini korudu.

Ülkede sanayi üretimi de mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak, Philadelphia Fed İmalat Endeksi de haziranda eksi 13,7 ile beklentilerin altında kaldı.

Buna karşın, New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi haziranda 6,6 ile perakende satışlar ise mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Makroekonomik verilerden alınan sinyallerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade eden analistler, yıl sonunda Fed'in politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği fiyatlamalarının varlığını korumaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, Fed'in beklentilerin üzerinde faiz artırabileceği ihtimaline karşın, ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesinin pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklediğini aktardı.

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla dört günlük düşüş eğilimini sonlandırırken, bakırın libresi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 3,91 dolara yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,22, Nasdaq endeksi yüzde 1,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,26 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa'da dün karışık bir seyir öne çıkarken, ECB'nin şahin tonu dikkati çekti.

Dün, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükselten ECB, faiz artırımlarına gelecek dönemde de devam edileceğinin sinyalini verdi.

ECB karar metninde, "Faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayalı olmaya devam edecek." denildi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 5,3’ten yüzde 5,4’e ve 2024 için yüzde 2,9’dan yüzde 3’e yükseltildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Avro Bölgesi’nde fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini ve enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya ara vermeyeceklerini söyledi.

Öte yandan, bugün gözler Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrilirken, analistler, mayısta yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,1 artmasının beklendiğini bildirdi. Avro Bölgesi'nde TÜFE nisanda da yüzde 7 artmıştı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,28 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları güne yükselişle başlarken, BoJ, getiri eğrisi hedef aralığını artı/eksi yüzde 0,5 ve politika faizini yüzde eksi 0,1'de tuttu.

Emtia fiyatlarındaki artışlardan etkilenmesine karşın Japonya ekonomisinin büyümeye devam ettiği aktarılan BoJ karar metininde, "Enflasyondaki artış hızı bir süre öncesine göre yavaşladı. Enflasyon beklentilerinin ise değişmediği görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Metinde, Japon ekonomisinin yılın ikinci yarısında daha da güçlenmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, gelir ve harcama döngüsünün de bu dönemden itibaren hızlanacağının tahmin edildiği bildirildi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,51 üzerinde 5.495,48 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,4 artışla 23,6590'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,6615 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün, 8 şirketin toplam 2 milyar 509 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, 4 şirketin toplam 575 milyon 335 bin 775,04 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

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