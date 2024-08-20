Küresel piyasalarda pozitif seyir

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre temmuz ayı öncü göstergeler endeksi yüzde 0,6 azalışla öngörülerden daha düşük gerçekleşti.

Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari dün yaptığı açıklamada risk dengesinin değiştiğini belirterek, Eylül ayında potansiyel bir faiz indirimini tartışmanın uygun bir seçenek olduğunu kaydetti. Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,88'de dengelenirken, dolar endeksi ise dün yüzde 101,85'le 2 Ocaktan bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından, şu sıralarda 102,0 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,1 azalışla 2 bin 502 dolara gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 76,7 dolarda seyrediyor. Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı. Dün yaşanan yükseliş sonrası Dow Jones endeksi 5 günlük, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi 8 günlük rallisini sürdürmeye devam etti. Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün Euro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay açıklayacağı para politikası kararında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin beklendiğini belirterek, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlarda bugün açıklanacak enflasyon verilerinin belirleyici olabileceğini söyledi. Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, İngiltere hariç yeni güne de yükselişle başladı. Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izlenirken, Çin'in gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) da değişiklik olmadı.

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor. Analistler, 5 yıllık kredi faiz oranı geçen ay yüzde 3,95'ten yüzde 3,85'e indirildiğini belirterek, Çin Merkez Bankasının (PBoC), piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğünün gözlendiğini söyledi.

Öte yandan Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla146,9 seviyesinde seyrederken, söz konusu seyir Japonya'daki pay piyasasını destekliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 geriledi Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artışla 10.054,20 puandan tamamlarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.