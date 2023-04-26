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Küresel piyasalarda resesyon endişesi

Küresel piyasalarda, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de yoğunlaşan bilanço takvimi yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor

Küresel piyasalarda resesyon endişesi
AA

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna yaklaşılırken, dünya genelinde resesyon endişesi günden güne güç kazanıyor.

ABD'de bankacılık krizinin fiyatlamaları etkileyebileceği korkusu da yeniden gündemdeki yerini aldı. Makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması da risk algısını yükseltti.

Pazartesi günü piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ve ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybederken, New York borsası, aşırı oynaklık nedeniyle bir süreliğine bankanın hisselerinin işlemlerini durdurdu.

First Republic'in 100 milyar dolara yakın varlık satışı yapmayı düşündüğüne ilişkin haber akışı da söz konusu seyirde etkili oldu.

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık bazda yüzde 9,6 artışla 683 bine yükselerek beklentileri aştı. Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düşerek 9 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, söz konusu veri akışının karışık sinyaller vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisinde "ani duruş" endişelerinin de yeniden dillendirilmesine sebep olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın bu faiz artışıyla "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörülerinin öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan, piyasalar kapandıktan sonra ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıklayan Microsoft'un gelirleri yüzde 7 artışla 52,9 milyar dolar, net karı da yüzde 9 yükselişle 18,3 milyar dolar oldu.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in de aynı dönemde geliri yüzde 3 artışla 69,8 milyar dolara çıkarken, net karı 15,1 milyar dolara düştü.

Bugün bilançosunu açıklaması beklenen şirketler arasında META ve Boeing gibi şirketler bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,58, Dow Jones endeksi yüzde 1,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,98 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, Microsoft ve Alphabet'in şirket finansal sonuçlarıyla birlikte yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin dünyada artan resesyon riskine karşın faiz artırmaya devam edeceklerine yönelik açıklamaları risk algısını destekliyor.

ECB üyesi Boris Vujcic, dünkü açıklamalarında, bankanın faizleri artırmaktan başka çaresi olmadığını belirtirken, Banka'nın gelecek ay atacağı faiz adımının büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 31 seviyesinde bulunuyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz artıracağı öngörüleri güçlü kalmayı sürdürüyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,03 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da yeni güne düşüşle başladı.

Asya'da teknoloji şirketleri düşüş eğilimini törpüleyen başlıca faktörler olarak öne çıkarken, Çin ekonomisinin yavaşlaması karşısında hükümetin yeni adımlar atabileceğine yönelik haber akışı risk iştahını sınırlı da olsa destekliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düştü.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,62 altında 4.891,01 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,4246'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4210 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.980 ve 5.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı

15.30 ABD, mart ayı toptan eşya stokları

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