AA

DSÖ, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığını vurgulayan örgüt, Çin ile ticari aktiviteleri ve bu ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için de hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

Çinli yetkililer de koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, ülkeleri seyahat ve ticaret konusundaki ''aşırı tepkiye karşı" uyardı.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybının 213, virüsten etkilenen kişi sayısının da 9 bin 692'ye çıktığını, hızla yayılan virüse karşı DSÖ'nün açıklamalarının piyasalara moral verdiğini kaydetti. Çin'deki tatil dönüşü, ülke merkez bankasının faiz oranlarında indirim yapması ve likidite oranlarını gevşetmesine yönelik beklentilerin de arttığını aktaran analistler, tüm bunların piyasalarda toparlanma isteğini öne çıkardığını söyledi.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine dair açıkladığı sözde barış planına ilişkin gelişmeler izlenirken, Libya krizine dair haber akışı da piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor.

Son olarak Filistin yönetimi, İsrail ile 13 Eylül 1993'te imzalanan ve iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için Gazze ve Batı Şeria'da özerk bir bölge kurulmasını öngören Oslo Anlaşmaları'nı feshettiklerini duyurdu.

Koronavirüse dair yatıştırıcı açıklamalar ve ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 2,1 büyümesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 9 Ekim 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 1,55'în altının görürken, bugün yüzde 1,60 sınırını test etti. Dolar endeksi ise dün güne başladığı 98 seviyelerinden 97,8'e kadar gerilemesinin ardından bugün 97,9 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Avrupa tarafında, İngiltere'nin bugün yerel saatle 23.00'te Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasına ilişkin gelişmeler takip edilecek. Ayrılmanın gerçekleşmesinin ardından tarafların gelecekteki ilişkilerinin anlaşmaya bağlanması için müzakerelerin yapılacağı 11 aylık bir geçiş dönemi takip edilecek. İngiltere bu süre zarfında AB kurallarına uymaya devam edecek ama başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere birliğin karar mekanizmalarında yer almayacak.

DSÖ'nün açıklamaları öncesinde kapanan Avrupa pay piyasalarında dün sert düşüş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 geriledi. Dün 1,10 kritik sınırına kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçen avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 1,1024 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Asya borsaları açısından bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın, Çin'de imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 54,1 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi, iyimserliği destekledi.

Koronavirüs kaygılarını yatıştırıcı açıklamalara karşın, birçok ülkenin seyahat ve ticaret konusunda Çin'e sınırlama getirmesinin etkilerinin gelecek dönem büyüme verileri üzerinde olumsuz etki yapacağı vurgulanırken, hükümet ve merkez bankası tarafından gelecek destekleyici adımların kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Gelişmeler yaşanırken bugün kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,13, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 yükselişle seyrediyor, Güney Kore'de Kospi endeksinde ise yüzde 0,30 düşüş gözleniyor.

Yurt içi tarafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,13 değer kazanarak 119.849,65 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9873'e kadar yükselmesinin ardından bugün bankalararası piyasada yüzde 0,05'lik artışla 5,9785 civarında seyrediyor. Türkiye'de 2 yıllık tahvil faizleri de dün yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneye indi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.900 puanın destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek büyüme

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı enflasyon

16.30 ABD, aralık ayı kişisel tüketim harcamaları

17.45 ABD, ocak ayı Şikago Satın Alma Yöneticileri Endeksi

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi