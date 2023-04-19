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Küresel piyasalarda yön arayışı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışını sürdürüyor

Küresel piyasalarda yön arayışı
AA

ABD'de ekonomiye ilişkin sinyaller, politika yapıcıların yönlendirmeleri ve şirket finansal sonuçları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre konut başlangıçları, martta yüzde 0,8 azalışla 1 milyon 420 bine düşmesine karşın beklentilerin üzerinde geldi.

Fed üyeleri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.

ABD'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de yüksek enflasyonu düşürmek için Fed'in büyük ihtimalle bir faiz artışına daha gideceğini dile getirdi. Ekonominin hala ivme kazandığını ancak enflasyonun çok yüksek olduğuna işaret eden Bostic, para politikası alanında yapılması gereken daha çok iş olduğunu kaydetti.

Analistler, ekonomide soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin şahin politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'ndan ekonominin durumuna ilişkin alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD'de yoğunlaşan bilanço döneminde hisse bazlı oynaklıkların arttığı görülüyor.

Ülkenin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 15 arttı.

ABD merkezli kozmetik ve hijyenik ürünler üreten Johnson & Johnson'ın bilançosu da şirketin satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,6 artışla 24,7 milyar dolara çıktığını gösterdi. Piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Netflix'in gelirleri ve üye sayısının beklentilerin altında kalmasıyla vadeli işlem piyasalarında düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Bugün bilançosunu açıklayacak şirketler arasında Tesla, IBM ve Morgan Stanley gibi şirketler bulunuyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Avrupa borsaları dün yükseliş eğiliminde hareket ederken, bugün bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 4 Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimalinin bugünkü enflasyon verisinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,69 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

ASYA'DA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

ABD'deki zayıf seyrin Asya borsalarında bugün satış ağırlıklı bir seyre döndüğü gözleniyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da sanayi üretimi aylık yüzde 4,6 artarken, kapasite kullanımı da yüzde 3,9 yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,80 altında 5.018,70 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 19,3871'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4010 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.050 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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