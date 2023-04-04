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Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Küresel piyasalar, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yön bulmakta zorlanıyor

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor
AA

Hafta sonu OPEC+ ülkelerinin petrol arzında kesintiye gitme kararı alması, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleye etkisi piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Dünya genelinde enerji şirketlerinin hisse fiyatları önemli yükseliş kaydederken, teknoloji firmalarının hisse senedi fiyatları geriledi.

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu düşürme işini şimdilik daha da zor bir hale getirdiğini belirterek, bu durumun uzun süreli etkisinin olup olmayacağının henüz bilinemeyeceğini söyledi.

Öte yandan, açıklanan makroekonomik verilerde ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin işaretler güçlenmeye devam etti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta 46,3 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, son gelişmelerin ardından para piyasalarında bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağı tahmin ediliyor.

Emtia fiyatları bugün sakin bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 85,3 dolar, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 1.979 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,98 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

İmalat sanayi PMI, bölge genelinde 50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürerek daralmaya işaret ederken, henüz enflasyonla mücadelede sona gelinmemesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" adımlarına devam edeceği beklentisi fiyatlamaları zorlaştırıyor. Banka'nın, mayıs ve temmuz toplantılarında 25'er baz puan faiz artırması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya borsalarında teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının devam ettiği görülüyor.

Bugün Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,60'ta sabit bırakırken, politika metninde "gerekmesi halinde ek sıkılaştırmanın yapılabileceğini" belirtti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 4.839,46 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,1961'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2040 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı dış ticaret dengesi

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı ÜFE

14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonu

17.00 ABD, şubat ayı fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı

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