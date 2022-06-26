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Polaris Market Research şirketi tarafından hazırlanan Podcast Pazar Analizi Raporu'na göre, küresel podcast pazar değerinin 2030'a kadar 149,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Küresel podcast pazar değeri geçen yıl 13,7 milyar dolar seviyesindeydi. Podcast sektörünün uluslararası pazarlarda hızla popülerlik kazandığı belirtilen raporda, izleyiciye internet üzerinden direkt olarak ulaşan medya hizmetleri olarak tanımlanan OTT platformlardaki büyümenin, dünya genelinde bölgesel içerik talebini de oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, dünyanın giderek daha fazla birbirine bağlanırken, kelime hizmetleri endüstrisinin de bölgesel içeriğe olan talebi artırarak hızla büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Podcast pazarında son yıllarda nesnelerin interneti (IoT), makine öğrenmesi (ML) ve yapay zekanın (AI) podcast kanallarına kurulması ve harcanabilir gelirin artması gibi çeşitli faktörlerin desteklediği kapsamlı gelişmeler gözlemlediği ifade edilen raporda, daha derin mobil penetrasyon, daha ucuz veriler, yapay zeka ve makine öğreniminin yükselişinin internet üzerinden yayın yapan oyuncuların gelişmesi için olağanüstü bir ortam oluşturduğu vurgulandı.

KUZEY AMERİKA İLK SIRADA

Raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Podcast sektörünün genişlemesinde yüksek harcanabilir gelir ve küresel olarak artan tüketici harcamaları önemli bir faktör. Haber ve politika segmenti geçen yıl küresel podcast pazarının büyümesinde en önemli katkı sundu. 2030 yılına kadar da bu hakimiyetini koruması bekleniyor. Küresel podcast pazar değerinde Kuzey Amerika en büyük gelir payına sahip. Bu baskınlık, bölgenin yeni teknolojiyi hızla benimsemesine ve olgun izleyici tabanı sabip olmasına bağlanabilir."