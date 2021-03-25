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Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi Kovid-19'a rağmen arttı

Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl kaydedilen 93 gigavatlık artışla yıl sonunda 744 gigavata ulaştı

Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi Kovid-19'a rağmen arttı
AA

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) tarafından hazırlanan rapora göre, mevcut rüzgar enerjisi kapasitesiyle küresel elektrik talebinin yüzde 7'si karşılanabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de ülke ekonomilerinde meydana gelen gerilemeye rağmen kurulu güç kapasitesi artışında lider Çin oldu. Geçen yıl elektrik sistemine dahil ettiği 52 gigavat kapasite sayesinde Çin, rüzgar enerjisi kurulu gücünü yaklaşık 290 gigavata çıkararak, kurulu güç artış lideri ve toplam kurulu güçte lider konumunu korumayı başardı.

Çin'i yaklaşık 17 gigavat artışla ABD takip etti, ABD bu artışla kurulu gücünü 122 gigavata çıkardı.

Rapora göre, kurulu güç sıralamasında yaklaşık 63 gigavatla Almanya üçüncü, 39 gigavatla Hindistan dördüncü, yaklaşık 28 gigavat kurulu rüzgar kapasitesiyle İspanya beşinci sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN DURUMU

Rapora göre, Türkiye geçen yıl 1249 megavat rüzgar gücünü sisteme dahil ederek, kurulu rüzgar kapasitesini 9 bin 305 megavata çıkardı.

Kurulu rüzgar gücü kapasitesiyle dünyada 11. sırada yer alan Türkiye, rüzgar enerjisi kurulu kapasitesini güçlendirmeyi kararlılıkla sürdürmeye devam etti.

Raporda görüşlerine yer verilen WWEA Genel Sekreteri Stefan Gsänger, tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılının rüzgar sektörü için oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Gsänger, "Küresel anlamda birçok devletin enerji çeşitlendirmesinde yenilenebilir enerjiye daha fazla pay vermek için çalıştıklarını görüyoruz. Hükümetlerin, Paris Anlaşması'nda hedeflenen küresel sıcaklık artışı sınırını 1,5 derecenin altında tutmaya çalışmalarına bağlı olarak temiz enerjinin daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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