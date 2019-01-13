Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



- "Müteahhitlik sektörümüz dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen 2018'de 261 proje üstlenerek 19,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Müteahhitlerimiz yurt dışında gururumuz olmaya devam ediyor"

- "2018 yılında en fazla üstlendiğimiz projeler 3 milyar dolar ile enerji santrali, 2,9 milyar dolar ile karayolu, tünel ve köprü, 2,2 milyar dolar ile askeri tesis yatırımları olarak görülmektedir"

- "Geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesi bulunuyor. Bu durum, ülkemiz müteahhitlerinin geleneksel pazarların dışına çıkarak portföyüne yeni pazarlar eklediğinin bir göstergesidir"

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