"Küresel yenilik endeksinde 11 yılda 31 basamak yükseldik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Nazik daveti için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Direktörü Daren Tang'a ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnovasyon alanında yıllar içerisinde geldiğimiz seviyeden iftihar ediyoruz. Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız. Keza insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar alanlarında üst-orta gelir grubu ülke ortalamasının üzerinde yer alıyoruz. Türk Patent ve Marka kurumumuz yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıralara yükselmiştir. Hiç şüphesiz bu başarılar Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir yenilik ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu yıl yayımladığımız 2024-2026 Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Yol Haritası bu alandaki yatırımları teşvik ederek yenilikçi, ekonomik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacaktır" dedi.