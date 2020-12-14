Küresellik hakkında öylesine düşünceler...

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Eskiden ütopyalar, bilim kurgu niteliğinde öyküler, romanlar yazılırdı. Son elli yıldan bu yana küreselleşme moda bir kavram oldu ve dünyanın hemen her coğrafyasından tüm gezegeni kapsayan küresel yargı, öngörü, kehanet niteliğindeki makale ve kitapların ardı arkası kesilmemeye başladı. Bir yazar, düşünce insanı olmak yedi buçuk milyarı aşan dünya nüfusu hakkında konuşma, yargılama, kehanet(ler)de bulunma konusunda yeterli olabiliyor. Bu tartışılmasında yarar gördüğümüz konuyu şimdilik bir kenara bırakıyoruz.

Doğal olarak demokrasiden şöyle yada böyle söz edilen her dünya ülkesinde hatta diğerlerinde her insanın dünya konusunda şöyle yada böyle bir konuşma hakkına sahip olduğu yadsınamaz. Oysa insanların böyle bir hakka sahip olması dünyanın bugünü ve geleceğine yönelik görüşlerinin doğru olduğu anlamına gelemez. Zaten az çok küresel niteliğe sahip onca ütopik ve bilimkurgu metinde dile getirilen düşüncelerin ne kadarı geçerli olmuş ve ne kadarı tüm dünya insanlarının gündelik yaşamında etkin bir rol oynamıştır.

Örneğin, yayınlanan son çalışmalardan biri olan Kojin Karatani’nin olaya nereden baktığı tam olarak belli olmayan, insan üzerinde yarım kalmış izlenimi bırakan Dünya Tarihinin Yapısı başlıklı kitabı gibi. Aslında toplumsal yapı ve tarihin bir zihniyetin/kültürün ürünü olduğu düşünüldüğünde tüm dünya için geçerli olan temel kavramların henüz ortaya çıkmadığını kabul etmek gerekir. Başka bir deyişle Batılı toplumların eseri ve dayatması olan sosyal bilimlere özgü kavramların tüm dünya toplumları için birebir geçerli olmadığı 1970’li yıllardan bu yana iyice belirginleşmiştir. Dolayısıyla en azından dünyadaki belli başlı önemli ülkelerin zihinsel/kültürel yapıları hakkında belli bir bilgi birikimine sahip olmadan bir takım küresel çıkarsamalarda bulunmanın, genellemelere başvurmanın çok doğru bir şey olmayacağı ortadadır.

2000’li yıllarda küresel sürecin bugünü ve geleceği konusunda düşünce üretmiş en ciddi isimlerden biri hiç kuşkusuz Fransız filozof, sosyolog Jean Baudrillard’dır. Önceki kuşağın en ciddi çağdaş yazarlardan biri sayılabilecek Jean Baudrillard’ın sözcüğün genel anlamında küreselleşme iddialarını yalanlayıp, bunun başarısız bir girişim olduğunu iddia ettiğini biliyoruz. Küresel bir sürece benzeyen şeyin herhangi bir yönlendiriciden yoksun bir şekilde bir o yana bir bu yana savrulduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra bütün dünyayı kapsayan bir düşünce üretiminin bir anlamda aynı anda tüm dünyayı tek bir noktadan gözlemleyip, kavrayabilecek tanrısal nitelikte bir varlığa gerek duyacağından söz eden düşünür; bu nedenle kendi adına bunu bir bakıma dünyanın dönme hızından daha hızlı bir şekilde düşünerek yani, dünyayı sollayıp onun önüne geçip başka bir deyişle geleceğe giderek geçmişte kalan dünyanın gelecekte nasıl bir yere benzeyebileceğini betimlemeye çalışmaktan söz ediyor. Baktığı yerden doğru şeyler söylese de bunların dünyadaki tüm ülkeler, toplumları ya da insanları ilgilendirdiği söylenebilir mi? Ayrıca Baudrillard bu işi patafizik yani bilimsellik iddiası taşımayan bir stilde yapıyor. Zaten kuram ile gerçeklik arasında her zaman bir mesafe olduğunu, yani kuramsal düşüncelerin gerçeklikle tamamen örtüşmek gibi bir iddiası olamayacağını hiç unutmamak gerekiyor. Dil düzeyini aşamayan kuramsal mantıkla gerçeğe/gerçekliğe özgü mantık birbirinden apayrı şeylerdir. Bir yanda uçsuz bucaksız bir gerçeklik evreni diğer yanda sözcüklerden oluşan, onların içine hapsedilen çok sınırlı bir evren vardır. Bu nedenle kuramsal metin genellikle gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıtmaktan öteye geçemez. Belki çok istisnai koşullarda çok istisnai kuramcıların düşünceleri yine çok istisnai bir şekilde diğer düşüncelere oranla gerçekliğin daha büyük bir bölümüyle çakışabilir. Bu kadarının bile çok büyük bir başarı olduğu söylenebilir. Gerçekliği bir şekilde sınırlandırmazsanız (örneğin, gerçeklik ilkesi) ondan söz etme konusunda çok zorlanırsınız.

Bilim insanları, düşünürlerin ilginç, dikkate değer varsayımlarda bulunması ya da kendince düşünen ve çıkarsamalarda bulunan insanların kimi doğru saptamaları ve öngörüleri ilgiyle okunup üstünde düşünülebilir. Oysa gerçeklik çelişkili bir mantığa sahiptir yani bir şey olurken aynı anda onun tam karşıtı sayılabilecek bir başka şey de olabilmektedir. Baudrillard bunu ikili süreç türünden bir ifadeyle açıklamaya çalışmaktadır. Başka bir deyişle örneğin, bir sistem kusursuzlaşmaya çalıştıkça kendisinin yok edilmesini sağlayacak zayıf noktaları da kendine rağmen üretir. Önemli olan bu hassas noktaları tespit edebilecek sıra dışı bir düşünce yapısına sahip olabilmektir.

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XXI. yüzyılın ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz. En geç 2050’li yıllardan sonra dünya üzerinde çok daha etkili bir yere sahip olacağı tartışılmaz görünen Çin Halk Cumhuriyeti, Çin halkı, Çinli bilim insanları ve düşünürler bu konuda ne düşünüyor? Dünyada bu konuda ciddi araştırmalar yapan birileri var mı? Varsa ne biliyor ya da ne kadarını biliyorlar. Bu bilgileri dünya ile paylaşıyorlar mı? Herkesin bu konuda söyleyeceği bir sözü olabilir. Biz öncelikle Çin’in en üst düzeydeki yöneticisi ve yöneticilerine kulak verelim. Örneğin, Başkan Xi bir bakıma dünya tek kutuplu olma özelliğini çoktan yitirdi, geleceğin dünyası çok kutuplu olmak zorunda diyor. Ne demek istiyor sorusunun yanıtı kısmen CGTN adlı yüzden fazla ülkeye uluslararası (İngilizce) yayın yapan kamusal televizyon kuruluşunun örgütlenme biçiminde yatıyor. Hemen tüm dünya ülkelerinde muhabirleri olan, 7/24 yayın yapan bu kuruluş Pekin (merkez),Washington ve Nairobi’yi ana üsler olarak belirlemiş. Buna karşın dünyayı Asya-Pasifik, Kuzey-Güney Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ve Afrika olarak dörde bölmüş.

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Çok kutuplu dünyada Çin ve (şimdilik) ABD dışında hangi ülkeler olacak ya da başka ülkeler olacak mı? Çok kutupla başlar gibi görünüp daha sonra, zaman içinde, Çin kendiliğinden en güçlü kutup olarak tek başına mı kalacak? Olası çok kutuplu dünya nasıl bir yere benzeyecek? Demokrasi tüm kutupların mı yoksa yalnızca birkaç kutbun mu sorunu olacak? Yine şimdilik ufukta iki kutuptan fazlasının görünmediği dünyada ana ideolojik ya da politik kavramlar hangileri olacak?

Örneğin geleceğin demokrasi anlayışı nasıl olacak? Temsili demokrasilerin pabucu dama atıldı ya da atılmak üzere. Dolayısıyla bir yandan katılımcı ya da başka her ne isimle anılacaksa demokrasi önerilerinin üretilmesi diğer yandan demokrasi koşullarını hangi ülkelerin sağlayabileceğinin araştırılması gerekir. Zira 1980’lerde uyanıp harekete geçen Çin adlı devin bu konuda daha uzun bir süre herhangi bir öneri üretmeyeceğini anlamak için kâhin olmaya gerek yok.

Yine bu nedenle Çin’e kulak vermekte yarar var. Geleceğin dünyasının açlık ve demokrasi ikilemi karşısında kalıp karınlar doymadan özgürlük ve demokrasi gibi kavramlarla uğraşamayacağını öngören Çin önce yoksul, açlık çeken ülkeleri karınlarını doyuracak bir aşamaya getirmeyi öneriyor. Bu konuda yaklaşık kırk yıldır Afrika’nın çeşitli ülkeleriyle iş birliği yapıyor. Özellikle de Kenya ile 2000 yılında ciddi ekonomik bir boyuta ulaşan ilişkiler kuruldu. Öte yandan Çin’e komşu ülkelerde açlık ve sefalete bir son verme çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Günümüz dünyasında yaşayan insanların karnı doymadan özgürlük, eşitlik, insan hakları konusunda çeşitli taleplerde bulunmaları zor görünüyor. Çinliler çok mu saf ya da çok kısa vadeli mi düşünüyorlar? Çinliler ne saf ne de kısa vadeli düşünüyorlar. Bir süre önce Çinin dahi gençlerini yetiştirecek özel bir üniversite açıldı. Buradan mezun olacak gençler (ekonomik, politik, toplumsal, kültürel anlamda) geleceğin Çin’ini şekillendirecekler/şekillendiriyorlar. Dolayısıyla Çin’in yalnızca kendisi için dünyadan bağımsız bir gelecek programlaması yaptığını sanmak çocukça bir düşünce olur.

Karnı doyan bir dünyanın çağdaş bir demokratik düzen ve özgürlük talebinde bulunmak isteyeceğini düşünmemek için hiçbir neden yok. Oysa Çin hiç sözünü etmese kendini bu konuda çok özel ve üstün bir model olarak görebilir. Ekonomik, teknolojik ve bilimsel açıdan son kırk yılda dünyanın en gelişmiş birkaç ülkesinden biri olmayı başardı. Bunu demokratik bir yoldan yaptığı söylenemez, ancak çıkarları gereği demokrasileri yadsımadan yapmak durumunda kaldı. Demokrasi ve özgürlük olmadan ciddi toplumsal, politik ve kültürel aşamalardan geçebilmesi mümkün mü? Bunu başaramadığı takdirde dünyayı etkileme konusunda çok zorlanmaz mı? Kendi açısından şu aşamada önemli bulmasa da bu çelişkinin farkında olan Çin’in yine kendince bir çözüm aradığı yadsınamaz. Ancak bu çözümün neye benzeyebileceği hakkında bir şey söyleyebilmek kolay değil. Çin sahip olduğu zenginliğin büyük bir bölümünü demokratik ve özgür, kalkınıp, gelişmiş zengin toplumlara borçlu. Kısa vadede bir bakıma onlar olmadan Çin bu hızda zenginleşmeye devam edemez. Onlara ihtiyacı olmayan bir noktaya geldiğinde neler yapabileceğini acaba şimdiden planlıyor olabilir mi? Demokrat ve özgür olarak anılan modern, zengin toplumlar açısından şimdilik en etkili silah Çin’i demokrasiden yoksunluk, totaliter bir devlet olmakla suçlayıp, eleştirmek, vs. Oysa o toplumların Çin’le kurdukları çıkar ilişkileri nedeniyle bu o kadar kolay olmadığı gibi bu görece demokrat ve zengin ülkeler ya da toplumların Çin’e ayak uydurmaya heveslenmeyeceğini kim garanti edebilir?

Aslında en önemli güncel sorulardan biri Çinin günün birinde demokrasiye geçip geçemeyeceğidir? Belki de Çin asla demokratik bir ülke olamayacak? Belki de asla demokratik bir ülke olmanın koşullarını sağla(ya)mayacak. Nüfus açısından dünyanın en kalabalık iki ülkesinin (Çin ve Hindistan) çağdaş modern demokrasilere benzeme olasılığı nedir? Oy atma hakkıyla demokrasi arasındaki ilişkinin artık iyiden iyiye zayıfladığını biliyoruz. Mevcut dünya koşullarında çok radikal ve çok ciddi değişiklikler olmadan Çin’in bir demokrasiye geçme olasılığı çok zayıf görünüyor.

Buna karşın demokratik özelliklerini her geçen gün yitiren ABD’nin mevcut tarihsel-toplumsal koşullar göz önünde bulundurulduğunda demokrasinin kalesi ya da en önemli temsilcilerinden biri olma özelliğini yakın bir gelecekte yitirebileceği düşünülebilir. Bu aşamaya geldiği takdirde ABD’nin tercihi ne olacak? Bu kez ABD’nin mi Çin’e öyküneceği (2017 yılından bu yana Amerikan toplumunun en azından yarısının Trump’ın politik duygu ve düşüncelerini paylaşması insanı ister istemez bu toplumun gelecekteki duygu ve düşünceleri konusunda sorular sormaya ve düşünmeye itiyor) yoksa herkesin kendi bildiği yolda mı ilerleyeceği tartışılabilir.

Bugünün dünyasında Çin’in çok baskıcı bir totaliter düzen olmadığı söylenebilir. Dünyanın pek çok yerinde karşılaşılan sorunlarla orada da karşılaşılıyor. Karın doyurma, barınma, eğitim, sağlık, ülke içi gezme hakkı ve daha birçok sorun büyük ölçüde çözülmüş durumda. Buna karşın özgürlük, eşitlik gibi sorunların nasıl ele alındığı önemli. Özellikle sayıları yüz milyonları bulan genç Çinlinin, Çin dışında özgür olan ya da olmayan dünyayla dijital bağlantılar kurması Çin seddi denilen uygulamayla engelleniyor. Mevcut yönetimi en çok tedirgin eden konulardan biri de bu. Bu dev ülkede çözüm bekleyen daha pek çok irili ufaklı sorun var. Olağan koşullarda gençlik mevcut düzene en muhalif kesim olması gerekirken günümüzde üretilen hiper teknolojik oyuncak niteliğinde araç gereçle bunların önemli bir kısmı etkisiz hale getirilmiş gibi. Ne var ki, henüz duygusallığını tamamen yitirmeyen bu kesimin bir uçtan ötekine geçmesi o kadar da zor değil.

Buraya kadar tartışmadığımız bir konu varsa o da çağdaşlıktır. Geleceğin dünyasında çağdaşlık nasıl tanımlanacak ya da neye benzeyecek? İnanması çok güç olmakla birlikte, dünya, belki de günün birinde artık çağdaşlığa gerek duymayacak! Günümüzde daha çok teknoloji, ekonomi ya da maddi olanaklar ve biçimsel ağırlıklı bir kültür anlayışı üzerinden yorumlanan çağdaşlık kavramı ön plana geçmiş görünüyor. Oysa insan haklarını, özgürlükleri, insani erdemleri, insanca düşünme ve yaratıcılığı pek önemsemeyen ya da dışlayan bir çağdaşlık anlayışını hala çağdaşlık olarak nitelendirebilmek mümkün mü? İşte size gelecekte muhtemelen karşı çıkılması ya da mücadele edilmesi gerekecek bir yığın sorun.

Sonuç olarak dünyaya önderlik ederek, modellik yaparak değiştirip dönüştürmek isteyen bir ülke ya da bir gücün bunu tek başına yapması olanaksız görünüyor. Böyle bir gücün kendine yandaşlar edinmesi gerekir ki bu da olağan koşullarda muhalif bir kanadın oluşmasına yol açabilir. Oysa burada betimlemeye çalıştığımız olası koşullarda muhalif kanadın bir lideri olup olmayacağı konusunda şimdiden bir şeyler söyleyebilmek oldukça güç.

Bildiğimiz bir şey varsa o da dünyada yeni bir çağın başladığıdır. Ancak bu kez ortaya aynı anda birbirine zıt iki karşıt güç çıkacak gibi görünmüyor. ABD bir önceki iki kutuplu dünyadan/dönemden kalma bir güç. Dolayısıyla mevcut koşullarda Çin gibi yeni döneme özgü ve çıkarları gereği görece barış yanlısı olan bir güce karşı bir önceki dönemin argümanlarına başvurması onu bütün dünyanın gözleri önünde kendiliğinden denilebilecek bir şekilde çağdışı bir ülke konumuna sürükleyebilir. Buna karşın muhalif bir kanadın ortaya çıkmaması bir bakıma politika, insan hakları, özgürlükler ve olumlu bir insanlık anlayışının yerinde saymasına neden olabilir.

Dünyanın geleceğine yönelik binlerce soru sorulabilir ve bunların hiçbiri yanıtlanmayabilir. O zaman yanıtları olmayan soruların gerçek sorular olarak kabul edilemeyeceğini söyleyebiliriz. Bir bakıma düşünce biçimimiz bizi bir kısır döngüyle karşı karşıya bırakmaktadır. Başka bir deyişle geleceğe yönelik gerçekten yanıtlayamayacağımız sorular sorarak kendimizi yalan yanlış yanıtlar üretmek gibi yaman bir çelişkiyle karşı karşıya bırakmıyor muyuz? Buna karşın, kehanetler ya da kehanet niteliğindeki düşüncelerden hala büyük bir keyif alan dünya toplumunun daha bir süre bu alışkanlığından vazgeçmeyeceğinden eminiz. Daha önce de pek çok kez dile getirilen bir gözlemi bir kez de biz yineleyelim ve insanın büyük bir olasılıkla çelişkilerinden ibaret bir varlık olduğunu söyleyelim.

Küresellik diye bir ideoloji, bir anlayışın olmadığı dünyada küreselleşme ekonomik-teknolojik bir stratejiye benzemenin ötesine geçebilir mi? Bu durumda dünyanın geleceğine, dönüşmesine herhangi bir katkıda bulunabilir mi? Nasıl? Kendi kendimizle gerçekleştirdiğimiz bu “öylesine” monoloğu okuyanlara teşekkürler!

İzmir, Aralık 2020