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Kurşun 4. bölüm fragmanları yayınlandı!

Çarşamba akşamlarının yeni dizisi Kurşun'un 4. bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümde Leyla'nın Gülce’yle yaptığı röportaj gazetede başına dert oluyor. Diğer yandan Nuri Kargı, Gülce’yi piyon olarak kullanmanın yollarını arıyor. Adım adım Gülce’nin zaaflarını kullanıyor. İşte Kurşun 4. yeni bölüm fragmanları...

Kurşun

Kurşun'un bu akşam ekranlara gelecek 4. yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. Son bölümde. Gizli tanık Gülce korunmak için Orhan Atmaca’nın evine sığınıyor. Ancak Orhan farkında, Nuri Kargı’ya ulaşmak ve planlarını çözmek için Gülce’nin evinde saklanması yetmez. Fazlası gerek. Ve Orhan, Gülce’yi ateşe atacak o büyük planı kuruyor. Gülce’yi Nuri Kargı’yı yakalamak için yem olarak kullanacak. Bu planda ilk kez Leyla ve Orhan karşı karşıya değil, birlikte hareket edecekler. Yeni bölümde ise Leyla'nın Gülce’yle yaptığı röportaj gazetede başına dert oluyor. Diğer yandan Nuri Kargı, Gülce’yi piyon olarak kullanmanın yollarını arıyor. Adım adım Gülce’nin zaaflarını kullanıyor.

 

KURŞUN 4. BÖLÜM FRAGMANLARI

Orhan’ın şimdiki hedefi, Kerim Paşa’ya ulaşmaktır. Adım adım Kerim Paşa’ya yaklaşmaktadır. Orhan’ın Kerim Paşa’yı arayışındaki en büyük neden İstanbul’un Boğası’nın geçmişini öğrenmektir. Bu arayışta Orhan adım adım Boğa’nın yükselişinin, geçmişinde sakladıklarının sırlarını çözüyor. Orhan bir yandan hapishanede Aydın üzerinden kurduğu planla Serdar’ı sıkıştırıyor. Dört bir yandan İstanbul’un Boğası’nın etrafını kuşatıyor.

 

Orhan, amaçlarına yaklaşırken Leyla’yı ise zor durumlar bekliyor, bir yandan Gülce’yle yaptığı röportaj gazetede başına dert oluyor. İşten çıkartılmayla yüz yüze geliyor. Orhan’la ilişkisi gazetede müdürlerin kulağına çalınıyor. Leyla, ofiste Orhan Atmaca’nın davanın seyrini değiştirmek için kullandığı biri olarak görülüyor. Leyla, erkeklerin dünyasında yaptığı işlerle ayakları üzerinde durma mücadelesini bir başına veriyor. Sevdiği adam intikam ve adalet arayışında savrulurken; Leyla’yı da babasıyla arasında geri dönülmez uçurumlara sürüklüyor. Leyla her şeye rağmen babasını sevmek isteyen bir kadınken; Orhan’ın Nuri’nin geçmişini arayışıyla Leyla hem babası hem de Orhan’la karşı karşıya gelecek.

 

Diğer yandan Nuri Kargı, Gülce’yi piyon olarak kullanmanın yollarını arıyor. Adım adım Gülce’nin zaaflarını kullanıyor.

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