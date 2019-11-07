Kurşun ekran macerasına yeni başlayan diziler arasında yer alıyor. Bir dönem dizisi olarak yayın hayatına başlayan Kurşun dizisinin başrolünde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç yer alıyor. Kurşun 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölümden detaylar haberimizde.

KURŞUN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURŞUN 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Orhan Atmaca, yılın davasında köşeye sıkışıyor. Artık elinde gizli bir tanık var. Gizli tanık Gülce korunmak için Orhan Atmaca’nın evine sığınıyor. Ancak Orhan farkında, Nuri Kargı’ya ulaşmak ve planlarını çözmek için Gülce’nin evinde saklanması yetmez. Fazlası gerek. Ve Orhan, Gülce’yi ateşe atacak o büyük planı kuruyor.

Gülce’yi Nuri Kargı’yı yakalamak için yem olarak kullanacak. Bu planda ilk kez Leyla ve Orhan karşı karşıya değil, birlikte hareket edecekler. Leyla, babası Nuri Kargı’yla yüz yüze gelecek.

Orhan’ın oyununda babasını yakalaması için yardım edecek. Henüz kimse bilmiyor ama namlı İstanbul’un Boğası kendi küçük planlarını kurmaya başlayacak, Aydın ise Nuri Kargı’ya silah çekmenin ardından, aldığı kararların bedellerini ödeyecek.

Bunca planın, acının, kederin içinde Orhan ve Leyla birbirlerine adım atacak. Geçmişlerindeki karanlıklara rağmen birbirlerine umut olacaklar.