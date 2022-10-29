Bilal, sanatın maddi bir şey olmadığını, sanata gereken değerin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben sanatı bir tür 'mesaj' yöntemi olarak görüyorum. Sanatçı yaptığı eserlerle kendisini ifade eder. Sanat dallarının arasında ayrım yoktur, hepsi değerlidir. Sanat, maddi bir değer biçilemeyecek kadar değerlidir" ifadelerini kullandı.