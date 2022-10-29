Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

Mısır’ın Buhayra kentinde yaşayan sanatçı İbrahim Bilal, kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin tarihini yansıtan minimal figürleri nakşediyor

ABONE OL
AA
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Mısır’ın Buhayra kentinde yaşayan sanatçı İbrahim Bilal, kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor.

     
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Avukatlıktan sanata uzanan bir hayat hikayesine sahip Bilal, gerçekleştirdiği çocukluk hayalini ve ileriye yönelik hedeflerini AA'ya anlattı.

     
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Yaşadığı bölgede tarihi yapıların çok fazla bulunduğunu, kendisinin ilham kaynağının da bu yapılar olduğunu ifade eden Bilal, "Ben küçüklüğümden bu yana sanata ilgi gösteren birisiydim zaten.
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Üniversite hayatımın sonuna kadar boş vakitlerimde sürekli resim çizerdim ama profesyonel değildim. Çünkü bunun eğitimini almadım" dedi.
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    "BENİM AVUKATLIKTAN SANATA UZANAN BİR HAYAT HİKAYEM VAR"

    Kurşun kalemlerin ucuna çeşitli obje ve figürler işleyerek birbirinden ilginç eserler üreten Mısırlı sanatçı, herhangi bir eğitim almadığını, sosyal medyadan takip ettiği sanatçılar ve izlediği videolar aracılığıyla kendini geliştirdiğini söyledi.

     
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Yaklaşık 3 yıldır profesyonel olarak çalıştığını ifade eden Bilal, "Benim avukatlıktan sanata uzanan bir hayat hikayem var. Normalde hukuk mezunuyum. 
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Avukat olacaktım ama üniversiteden mezun olunca bu mesleği yapamayacağımı anladım. Dolayısıyla tüm benliğimle çocukluk hayalim olan sanata yönelmeye karar verdim" diye konuştu.
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Herhangi bir eğitim almadan kendi kendini eğittiğini, sosyal medyadan yabancı sanatçıları takip edip, videolarını izleyerek kendisini geliştirdiğini aktaran Bilal, şunları söyledi:
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    "3 yıl önce Tayvanlı bir sanatçının kurşun kalemin ucuna bir figür yaptığını gördüm. Aslında eserin hacmi, yapılışı ve ince detaylarına bakınca bana imkânsız gibi gelmişti. Defalarca başarısız olmama rağmen yılmadan çalışmaya devam ettim ve sonunda başardım."
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Yaptığı işin aslında hiç kolay olmadığını ama bu işi severek yaptığını söyleyen Bilal, sadece tek bir eserin yapımının yaklaşık 20-30 saat sürdüğünü belirtti.

     
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    "SANATÇI YAPTIĞI ESERLERLE KENDİSİNİ İFADE EDER"

    Sanatın değerinin günümüzde hala bazı kesimler tarafından bilinmediğini kaydeden Bilal, yapılan eser her ne olursa olsun sanatçıların kendilerini yaptıkları eserlerle ifade ettiklerini belirtti.
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Bilal, sanatın maddi bir şey olmadığını, sanata gereken değerin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben sanatı bir tür 'mesaj' yöntemi olarak görüyorum. Sanatçı yaptığı eserlerle kendisini ifade eder. Sanat dallarının arasında ayrım yoktur, hepsi değerlidir. Sanat, maddi bir değer biçilemeyecek kadar değerlidir" ifadelerini kullandı.
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Kurşun kalemin ucuna işlediği minimal figürlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bilal, eserlerini uluslararası fuarlarda sergileyerek Mısırlı sanatçıları temsil etmeyi amaçlıyor.
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    Ülkesinin yüzlerce yıl öncesinden bu yana sanat becerileriyle öne çıktığını, bunun günümüze kadar ulaşmayı başaran bazı tarihi eserlerle de sabit olduğunu dile getiren Bilal, şunları kaydetti:

     

     
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

    "Mısır’da eserlerimin sergileneceği bir müze açmayı hedefliyorum. Eğer başarılı olursam söz konusu müze, Orta Doğu’da türünün tek örneği olacak."
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor
  • Kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.