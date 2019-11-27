Kurşun konusu ve nerede çekiliyor?

Fox ekranlarının sevilen dizisi Kurşun bu akşam 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Kurşun dizisinin konusu ne? ve nerede çekiliyor? İşte Kurşun hakkında merak edilenler...

KURŞUN KONUSU

“1970’lerde bir kadın ve bir adam; aşk ve mücadeleyle bir ülkenin kaderine dokunacak.”

Bu hikaye İstanbul’un 1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla’nın aşkı 70’lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyoruz.

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, Çarşamba 20.00’de FOX’ta.

KURŞUN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kurşun dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri için Beykoz'da kurulu olan fabrikada çekiliyor. Adliye Saray'ı ise Sultanahmet Paşa Meydanında İbrahim Paşa Sarayının arkasında yer alan bina İstanbul Adliyesi olarak kullanılıyor. Nuri Karg'nın deniz kenarındaki evi ise Beykoz'da bulunuyor.