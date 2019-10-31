Kurşun son bölümü izleyicisi ile buluştu. Kurşun 2. son bölümünde, kız kardeşi Zeynep'i kaybetmenin acısını yaşayan Orhan, onu koruyamadığı için hem kendisini suçlar hem de bu davanın peşinden gidiyor. Öte yandan, Orhan'ın peşinde olduğu davada sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Gülce, tüm olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini Orhan'a söylüyor. Orhan ise Gülce'yi koruma altına alıyor.

KURŞUN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun yayınlanan son bölümünün ardından 3. yeni bölüm fragmanı da FOX TV ekranlarında yayınlandı.

KURŞUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep’i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır. Sevdiklerini koruyamamak ona girdiği çıkmazı sorgulatır. Leyla, Zeynep’in ölüm emrine tanık olmuştur. Ancak İstanbul’un boğasının bu olayın arkasındaki isim olduğunu Orhan’a söyleyemez. Orhan Atmaca’nın davaya devam ettiğini bilen Nuri Kargı, nam-ı diğer İstanbul’un boğası, Orhan’ı durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Davayla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Maktul Filiz Ertan’ın arkadaşı Gülce, olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini söyler. Orhan, Gülce’yi koruma altına alır. Elindeki tek tanık Gülce’dir ve bu tanık davanın seyrini değiştirecektir. Ancak Leyla da Orhan’dan haberiz eş zamanlı olarak Gülce’yi aramaktadır. Gözü karalığı ile davanın peşini bırakmayan Leyla, babasının yeni bir eşi olduğunu öğrenir.