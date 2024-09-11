Kurşungeçirmez cam yüzünden yakalandı!

Antalya'da soygun için kuyumcu dükkanının önüne gelen şüphelinin kaldırım taşıyla vurduğu cam kurşungeçirmez çıktı. İş yeri sahibi ve esnafın etkisiz hale getirdiği şüpheli, polise teslim edildi.

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ŞANSINI BİR DAHA DENEDİ!

Bu kişi daha sonra havluya sardığı kaldırım taşıyla kuyumcunun camına vurdu. Kurşungeçirmez cam kırılmayınca bir kez daha deneyen şüpheli, kuyumcu Koray Güzel'in müdahalesiyle karşılaştı. Elindeki havluya sarılı taşı düşüren şüpheliye çevredeki esnaf müdahale edip, etkisiz hale getirdi.

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Sonra olayın yaşandığı kuyumcu dükkanının önüne gelen polis ekibi, plakasız motosiklet ve iş yerinde inceleme yaptı.