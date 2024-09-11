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        Haberler Gündem Kurşungeçirmez cam yüzünden yakalandı!

        Kurşungeçirmez cam yüzünden yakalandı!

        Antalya'da bir kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı, havluya sardığı kaldırım taşını kurşun geçirmez cama vurdu, cam kırılmadı, dükkanın sahibi ve esnaf, hırsızlık zanlısını yakalayıp polise teslim etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:07
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        Kurşungeçirmez cam yüzünden yakalandı!
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        Antalya'da soygun için kuyumcu dükkanının önüne gelen şüphelinin kaldırım taşıyla vurduğu cam kurşungeçirmez çıktı. İş yeri sahibi ve esnafın etkisiz hale getirdiği şüpheli, polise teslim edildi.

        Olay, saat 14.00 sırasında, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Koray Güzel'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen kişi, plakasız motosikletini kaldırıma bıraktı.

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        Bu kişi daha sonra havluya sardığı kaldırım taşıyla kuyumcunun camına vurdu. Kurşungeçirmez cam kırılmayınca bir kez daha deneyen şüpheli, kuyumcu Koray Güzel'in müdahalesiyle karşılaştı. Elindeki havluya sarılı taşı düşüren şüpheliye çevredeki esnaf müdahale edip, etkisiz hale getirdi.

        Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Sonra olayın yaşandığı kuyumcu dükkanının önüne gelen polis ekibi, plakasız motosiklet ve iş yerinde inceleme yaptı.

        İş yeri sahibi Koray Güzel, "Plakasız motosikletle bir kişi geldi. Havluya sardığı kaldırım taşını çıkartıp cama vurdu. Sonra bir kere daha vurdu. Camımız güvenlikli, kurşungeçirmez cam. Sonra ben ve esnaf arkadaşlar müdahale ettik. O sırada geçen polis, şahsı gözaltına aldı. Hiç beklemiyorduk" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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