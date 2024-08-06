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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Yelkende finale kalamadık - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Yelkende finale kalamadık

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken470 Karışık Takım ile Nacra 17 Karışık Takım yarışları devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 21:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:36
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        Yelkende finale kalamadık
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        yelken470 Karışık Takımlar'da ise Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu ikilisi, bugün çıktıkları yedinci yarışı 14. sırada, sekizinci yarışı ise 5. sırada tamamladı.

        Milli sporcular, genel klasmanda 16. sırada yer alarak finallerde mücadele etme hakkı kazanamadı.

        Nacra 17'de ise Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Alican Kaynar-Beste Kaynakcı ikilisi, kendi serilerini 18. sırada tamamladı.

        Finlandiya ekibinde yer alan Türk asıllı sporcu Sinem Kurtbay da Akseli Keskinen ile birlikte bu kategoride yarıştı.

        Kurtbay-Keskinen ikilisi yarışı dördüncü sırada tamamlayarak yarın yapılacak finalde yer almaya hak kazandı.

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