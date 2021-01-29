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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimler?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi Kaos için geri sayım sürüyor. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası dizinin hayranlarının heyecanı iyice arttı. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak ve yeni oyuncuları kimler?

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimle

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, dizinin geleceğine ilişkin önemli açıklamalara imza attı. Peki merakla araştırılan Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...

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