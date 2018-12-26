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Usta oyuncu Bekir Aksoy, “Çok güzel bir oyun, herkesi bekleriz” derken "Yeni filmim ‘Chef’in çekimleri bitti. Şimdi gelen dizi senaryoları okuyorum. Güzel projeler var, bakalım hayırlısı. Çok seçici davranıyorum” açıklamasını yaptı.