Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş´u ziyaret etti.
Meclis´teki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Gazi Meclisimizde kabul ettik. Bölgesel ve küresel sorunların çözülmesine ilişkin Türkiye'nin rolünü, Türkiye- AB ilişkilerini, İsveç´in NATO üyeliğini ve özellikle Gazze´deki İsrail saldırıları üzerine görüşlerimizi ifade ettik" dedi.