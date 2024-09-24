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        Haberler Dünya Kurtulmuş, Moskova Büyükelçiliği’ni ziyaret etti - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Kurtulmuş'tan Moskova Büyükelçiliği’ne ziyaret

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 01:11 Güncelleme: 24.09.2024 - 01:11
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        Kurtulmuş'tan Moskova Büyükelçiliği'ne ziyaret
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        “Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç’ten çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum.”

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Numan Kurtulmuş
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