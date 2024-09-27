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        Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitabına tepki göstererek, "Bu düzmece şovlardan medet uman savaş suçluları hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklar, sahte haritalarıyla birlikte tarihin çöplüğüne atılacaktır." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:41 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:41
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        Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işlediği savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanan bir soykırım zanlısının BM Genel Kurulu kürsüsünden, faili olduğu terör eylemlerinin propagandasını yapmasının, sadece BM'nin ve üye devletlerin değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirtti.

        Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "On binlerce sivili, kadın çocuk demeden katleden Netanyahu'nun, iftiralar ve hakikati de öldürmeye çalışan beyanlarla işledikleri suçları örtmek istemesi acınası bir beyhude çabadır. 150 devletin de tanıdığı şekliyle Filistin devletinin toprakları olan Batı Şeria ve Gazze'yi kendine aitmiş gibi gösteren sahte bir haritayı sunma hukuksuzluğunu ve arsızlığını sergileyen Netanyahu ve çetesi bilsin ki masa başında çizilen hayali haritaların hiçbir önemi yoktur. Bu düzmece şovlardan medet uman savaş suçluları hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklar, sahte haritalarıyla birlikte tarihin çöplüğüne atılacaktır. Milletimiz, insaf ve vicdan sahibi insanlarla birlikte Filistin tam manasıyla özgür olana kadar Filistin davasını desteklemeye devam edecektir."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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