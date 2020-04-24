Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.
AA'nın haberine göre; isim listesi şöyle:
|Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı
|Birliği - Şehitlik Tarihi ve Yeri
|Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
|Akşehir - Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak
|1. Fırka (Tümen),1. Alay, 1. Topçu Tabur, 2. Bölük
|Torunu Abdullah Narin
|Vakfıkebir - Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Sağlam
|K.3 Sıhhiye Bölüğü (6. Derece Harp Malulü)
|Oğlu Ömer Sağlam
|Vakfıkebir - Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta
|3. Fırka (Tümen) İstihkam Taburu
|Oğlu Kazim Usta
|Kalecik - Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Ural
|İzmit Mühimmat Deposu
|Oğlu Ahmet Ural
|Ilgın - Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu "Emir Oğulları"ndan Er Abdullah
|1. Fırka (Tümen),5. Alay, 3. Tabur, 9. Bölük - İnönü Meydan Muharebesi'nde (Kandilli Harbi) 3 Eylül 1338'de (1922) şehit
|Torunu Nihat Yandımoğlu
|Haymana - Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım
|61. Fırka (Tümen),159. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük (5. Derece Harp Malulü)
|Torunu Cemal Yıldırım
|Gümüşhane - Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu "Sofi Oğulları"ndan Er Mustafa
|3. Kolordu, 8. Alay, 1. Tabur, 2. Bölük - 1'inci Ordu Ağır Mecruhin Hastanesinde 29 Ağustos 1338'de (1922) şehit
|Yeğeni Ahmet Soydaş
|Gaziantep - Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu Kamil
|Gaziantep Askeri Fırını civarında Mart 1336'da (1920) Fransızlar tarafından şehit edilmiştir.
|Kardeşi Kemal Dilek
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