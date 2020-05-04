Kuru erik hoşafı tarifi

Kuru erik hoşafı, Ramazanların vazgeçilmez şerbeti, susuzluğun en iyi gidericisi ve sağlıklı bir içeceğin kimlik bulmuş halidir. Çocuklarına meyveyi yediremeyen anneler hoşafla hem onların sağlıklı içecekler içmesini hem de meyve yemesini sağlayabilir.

Kuru Erik Hoşafı için Malzemeler:

500 gram kuru erik

2 su bardağı toz şeker

8 su bardağı su

Kuru Erik Hoşafı Nasıl Yapılır?