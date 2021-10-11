Kuru incir ihracatı 250 milyon doları aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Kuru incir ihracatı 250 milyon doları aştı
ABONE OL

Türkiye, kuru incir ihracatından 256 milyon 915 bin dolarlık gelir elde etti

Türkiye'nin 2020-21 sezonunda kuru incir ihracatından 256 milyon 915 bin dolarlık döviz geliri elde ettiği bildirildi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "ABD en çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında üçüncülükten birinciliğe yükseldi. Önümüzdeki yıllarda ABD'ye kuru incir ihracatında 50 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz" dedi

Kuru incir ihracatı 250 milyon doları aştı
AA

Türkiye'nin 2020-21 sezonunda kuru incir ihracatından 256 milyon 915 bin dolarlık döviz geliri elde ettiği bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Türkiye'nin 2019-20 sezonundaki kuru incir ihracatı 69 bin 786 ton karşılığı 241 milyon 857 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2020-2021 sezonunda ise 72 bin 145 ton kuru incir ihraç etti. Bu ihracattan 256 milyon 915 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 3 artarken, döviz gelirindeki artış ise yüzde 6'ya ulaştı. Kuru incirin ihraç fiyatı ton başına 110 dolar oldu.

ABD HEDEFİ 50 MİLYON DOLAR

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incirde, 2014 yılında yakalanan 76 bin 901 tonluk ihracat seviyesinden sonra en başarılı ikinci sezona imza attıklarını belirtti.

2020-21 sezonunda 85 bin ton olan rekoltenin yüzde 85'ini ihraç ettikleri bilgisini veren Celep, şunları kaydetti:

"Türk incirini 114 ülke insanına ulaştırdık. Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk gıda ürünlerinin daha fazla tüketilmesi amacıyla, Türk gıda ürünlerini tanıttığımız TURQUALITY Projesi yürütüyoruz. Bu sezon ABD’ye kuru incir ihracatımız yüzde 14'lük artışla 33 milyon dolardan, 38 milyon dolara yükseldi. ABD en çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında üçüncülükten birinciliğe yükseldi. Önümüzdeki yıllarda ABD pazarında, 50 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, DEİK Başkanı Olpak ve beraberindeki heyeti kabul etti
İŞ-YAŞAM Bakan Elvan DEİK heyetini kabul etti
2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
İŞ-YAŞAM Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
Pamuk fiyatı son 10 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Pamuk rekor tazeledi
Türkiyeden 9 ayda 115 ülkeye 13,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi
İŞ-YAŞAM 9 ayda 115 ülkeye çay ihraç edildi
Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamındaki Eşme-Salihli kesimi T-1 Tünelinde yarın ışık görülecek
İŞ-YAŞAM T-1 Tüneli'nde yarın ışık görülecek
THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu
İŞ-YAŞAM THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu
Limon ihracatında hedef 300 milyon dolar
İŞ-YAŞAM Limon ihracatı yüzde 48 arttı
Ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Tavuk eti üretimi yüzde 22.9 arttı
Ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Toplanan inek sütü miktarı arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.