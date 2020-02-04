AA

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) alınan bilgiye göre, kuru incirde ihracat sezonunun başladığı 26 Eylül 2019'dan 25 Ocak 2020'ye kadar sürede yurt dışına 37 bin 458 ton satış gerçekleştirildi.

Bu dönemde kuru incirden 137 milyon 537 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Türkiye'nin incir ihracatı, önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 18, değer olarak da yüzde 7 arttı.

Kuru incir ihracatında 20 milyon 398 bin dolarla ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 17 milyon 994 bin dolarla Fransa, 11 milyon 440 bin dolarla İtalya izledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru incir ihracatından memnun olduklarını söyledi.

Bu sezon kalitenin de oldukça iyi olduğuna dikkati çeken Celep, "İncir artık mevsimsel bir üretim algısıyla ihraç edilmiyor. 12 ay süpermarketlerin raflarında bu ürünü sunabiliyoruz. O başarıyı yakaladık. Bundan sonraki adımlarımız daha katma değerli, kaliteli ürün algısını yaratmak. Hedeflediğimiz gibi bu sezon rekoltenin tamamını ihraç edeceğimizi düşünüyorum. Hiçbir sıkıntı olmaz." diye konuştu.

"ÜRETİLEN İNCİRİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ AYDIN TARAFINDAN KARŞILANIYOR"

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan da ihracatta ciddi bir artışın yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin kuru incir üretiminde dünya lideri olduğunu hatırlatan Bircan, şunları kaydetti:

"Üretilen incirin yaklaşık yüzde 80'i Aydın tarafından karşılanıyor. Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkısı var. Eskisi gibi değil artık ihracat yılın 12 ayına yayıldı. Yıl sonuna kadar bakarsak geçen senenin çok üzerine çıkacak gibi. 65 bin tonları geçebiliriz diye düşünüyorum. Ülke ekonomisine de 250-300 milyon dolar gibi bir katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Şu anda her yönüyle baktığımızda sezon oldukça olumlu geçiyor. İncirimiz kaliteli. Satışlarımız çok iyi."

Bircan, TARİŞ olarak 12 milyon dolar olan ihracatın bu sezon 20 milyon dolara çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.